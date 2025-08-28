Misiones de la NASA siguen el cometa interestelar 3I/ATLAS

Washington, 28 Ago. (EUROPA PRESS) – Diversas misiones de la NASA se están uniendo para observar el cometa interestelar 3I/ATLAS, descubierto por primera vez en julio, antes de que se marche para siempre.

Si bien el cometa no representa una amenaza para la Tierra, los telescopios espaciales de la NASA apoyan la misión en curso de la agencia para encontrar, rastrear y comprender mejor los objetos del sistema solar.

El Telescopio Espacial James Webb observó 3I/ATLAS el 6 de agosto con su Espectrógrafo de Infrarrojo Cercano. El equipo de investigación ha estado analizando los datos del Webb para obtener más información sobre su tamaño, propiedades físicas y composición química.

Por su lado, SPHEREx (Espectrofotómetro para la Historia del Universo, Época de Reionización y Explorador de Hielos) de la NASA observó el cometa interestelar del 7 al 15 de agosto. El equipo de SPHEREx ha estado analizando la información obtenida a partir de estos datos.

Estas observaciones siguen a la del telescopio espacial Hubble, que captó este objeto por primera vez a finales de julio, revelando su coma difusa y permitiendo estimar el tamaño de su núcleo entre 320 metros y 5.6 kilómetros.