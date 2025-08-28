Ocho de cada diez británicos creen que su país está en un mal estado

Londres, 28 ago (Sputnik).- Más del 80 por ciento de los británicos considera que el Reino Unido está en mal estado, y el 60 por ciento cree que la situación empeorará en el próximo año, según un estudio de la empresa YouGov publicado este jueves.

«El 82% de los británicos considera que el Reino Unido se encuentra en mal estado, incluido el 36% que considera que el país está en muy mal estado», señala el informe.

Solo el 14% cree que la situación del país es buena, y apenas el 1% la califica como «muy buena».

El estudio revela que el 75% de los encuestados considera que la situación actual del Reino Unido es peor que hace diez años, mientras que el 48% cree que es peor que en la mayoría o todos los demás países occidentales.

«El 60% de los encuestados que ahora creen que la situación empeorará representa un enorme aumento frente al 39% del año pasado. Probablemente se deba a que la encuesta anterior se realizó en las primeras etapas de la campaña electoral de 2024, y muchas personas esperaban que un cambio de gobierno mejoraría las cosas», explican los autores.

El estudio también recoge opiniones según afiliación política. Los votantes del partido de derecha Reform UK son los más negativos: el 94% cree que el país está en mal estado, y el 87% que la situación empeorará en el próximo año.

Los votantes laboristas son los más optimistas: el 78% cree que el estado del país es lamentable, y el 47% que empeorará.

Los resultados por edad muestran que los británicos mayores son más propensos a evaluar negativamente el estado y el futuro del país: el 84% de los mayores de 65 años cree que la situación del país es lamentable, y el 69% que empeorará en un año. Entre los jóvenes (18-24 años), estas cifras son del 76% y 48%, respectivamente.

La encuesta, realizada los días 17-18 de agosto, abarcó a 2.200 personas mayores de 18 años. No se proporciona el margen de error. (Sputnik)