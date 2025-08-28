Radiografía del Chirripó revela antiguas huellas glaciares y abre la puerta a un Geoparque Mundial

San José, 28 ago (Elpaís.cr).- El imponente Cerro Chirripó, cumbre más alta de Costa Rica con sus 3.820 metros sobre el nivel del mar, guarda bajo su piel de roca y páramo una memoria geológica poco conocida por la mayoría de visitantes: un pasado glacial que dejó cicatrices visibles en su relieve.

Estas huellas, que incluyen valles planos, lagunas profundas y estrías en formaciones rocosas, fueron objeto de estudio y reflexión en la lección inaugural del segundo ciclo lectivo 2025 de la Universidad Nacional (UNA), en la Sede Regional Brunca.

La actividad académica, titulada “Origen del páramo geológico del Parque Nacional Chirripó, el turismo y sus habitantes ocultos”, estuvo a cargo de Zaidett Barrientos, coordinadora de la Maestría en Recursos Naturales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Su ponencia permitió comprender cómo el macizo, considerado un santuario natural y cultural, es también un testimonio de la última glaciación que afectó a Centroamérica hace miles de años.

“Muchas veces subimos al Chirripó buscando el reto de llegar al punto más alto en el menor tiempo posible, sin conocer el trasfondo histórico, geológico y biológico de la zona. Este conocimiento justificaría un mayor flujo de visitantes y, sobre todo, la necesidad de promover un turismo responsable”, explicó Barrientos.

Diez formaciones glaciares identificadas

La especialista detalló que en el Chirripó se han documentado al menos diez formaciones glaciares principales: Las Morrenas, Chirripó, Talari, Ancho, Laguna, Pirámide, Fila Norte, Duchi, Broi y Ditkevi, además de otras estructuras aún sin nombre.

Aunque los glaciares ya se extinguieron, su paso quedó registrado en el paisaje: valles de fondo plano, lagunas que van desde menos de un metro hasta más de veinte metros de profundidad y marcas de fricción en las rocas que narran el movimiento del hielo.

“Los glaciares, aunque desaparecidos, siguen influyendo en los ciclos de las rocas y del agua en la región”, enfatizó Barrientos, resaltando que comprender estas huellas es clave para interpretar la evolución ambiental y climática de la cordillera de Talamanca.

Costa Rica y su pasado glacial

La última glaciación, conocida como Glaciación de Wisconsin, afectó gran parte del hemisferio norte hace aproximadamente 30.000 a 10.000 años. Aunque Centroamérica no fue cubierta por hielos continentales como Groenlandia o Canadá, las altas cumbres de la cordillera de Talamanca experimentaron condiciones frías que permitieron la formación de glaciares alpinos en el Chirripó y zonas cercanas como el Cerro Ventisqueros y la Fila Urán.

El legado de esa etapa es visible en las lagunas de origen glacial que hoy visitan excursionistas, como la Laguna Ditkevi (conocida también como Laguna de los Lagos), la Laguna Duchi o la Laguna San Juan. Estas formaciones son comparables a las que se encuentran en los Andes o en montañas de México, lo que convierte al Chirripó en un laboratorio natural único en Centroamérica.

Estudiantes descubren un mundo oculto

Para los estudiantes de la UNA, la ponencia representó un acercamiento a un conocimiento que rara vez se difunde en Costa Rica.

Eduardo Montoya, de primer ingreso en Ingeniería en Sistemas en el Campus Coto, confesó su sorpresa:

“Es un aprendizaje nuevo, especialmente sobre conceptos como el till y otros temas que desconocía. También me llamó la atención la presencia de especies endémicas y de los páramos que enriquecen aún más este lugar”.

Soumer Arauz, estudiante de Ingeniería en Topografía Geodésica y Catastro, destacó la relevancia para su formación:

“Las formaciones glaciares tienen un gran valor histórico y geológico. La información aportada fortalece nuestra comprensión de la geodesia y del estudio de las rocas”.

Desde el Campus Pérez Zeledón, Adrián Arias, docente, alertó sobre los riesgos de un turismo descontrolado:

“La ponencia aportó claridad sobre los fenómenos glaciares, pero también nos recuerda el impacto que puede tener la actividad turística en un sitio tan sagrado como el Chirripó. Es fundamental fomentar un turismo responsable y una adecuada educación ambiental”.

Finalmente, Erick Madrigal, director Académico de Pérez Zeledón, recalcó la relevancia educativa:

“La conferencia permitió reconocer las manifestaciones geológicas del Chirripó y valorar su legado histórico, biológico y geológico. Debemos protegerlo, cuidarlo y comunicar su importancia al mundo”.

Geoparque Mundial: un objetivo estratégico

La académica de la UNED adelantó que se mantienen conversaciones para proponer al Parque Nacional Chirripó y sus comunidades vecinas como Geoparque Mundial de la UNESCO.

Los Geoparques Mundiales son territorios con un patrimonio geológico de importancia internacional que se gestionan bajo principios de conservación, educación y desarrollo sostenible. Actualmente, América Latina cuenta con una creciente red de geoparques, entre ellos:

Araripe (Brasil), el primero de la región, reconocido en 2006.

Mixteca Alta (México), que vincula geología y cultura zapoteca.

Colca y Volcanes de Andagua (Perú), con paisajes volcánicos y cañones únicos.

Imbabura (Ecuador), que une volcanes, lagunas y comunidades indígenas.

De concretarse, el Chirripó sería el primer Geoparque Mundial en Costa Rica, lo que implicaría un salto cualitativo en materia de conservación y turismo sostenible. La iniciativa no solo resaltaría la geodiversidad del país, sino también sus tradiciones culturales, la gastronomía local y las formas de vida que giran en torno al macizo.

Turismo, ciencia y sostenibilidad

El Chirripó recibe cada año a miles de excursionistas que buscan conquistar su cumbre o maravillarse con sus amaneceres. Sin embargo, la presión turística y el cambio climático plantean retos para la gestión del parque.

Los especialistas señalan que el turismo debe transitar hacia un modelo más educativo y sostenible, donde los visitantes comprendan que detrás de la belleza paisajística hay procesos geológicos milenarios y ecosistemas extremadamente frágiles.

“Promover un turismo de conocimiento, donde la gente entienda qué son las morrenas, cómo se formaron las lagunas y por qué el páramo es único, puede cambiar la relación entre el visitante y la montaña”, señaló Barrientos.

Un patrimonio que va más allá de las montañas

La discusión sobre el futuro del Chirripó también se conecta con las comunidades que lo rodean. Pueblos como San Gerardo de Rivas, Herradura o San Jerónimo dependen en gran medida de la visitación al parque, ofreciendo hospedajes, guías y gastronomía local.

La designación como Geoparque podría fortalecer la economía local con un sello internacional de calidad, que atraería no solo turistas, sino también investigadores, educadores y proyectos de cooperación.

Asimismo, se impulsaría la geoeducación, es decir, el uso del patrimonio geológico como recurso didáctico en escuelas, universidades y programas comunitarios, fortaleciendo la identidad cultural y ambiental de la región.

Un llamado a la conservación

El Chirripó, con sus glaciares extintos, sus lagunas cristalinas y su páramo único, representa un legado natural que trasciende fronteras. Sin embargo, su futuro depende de decisiones actuales: garantizar su conservación, regular el turismo y promover la educación científica.

La propuesta de convertirlo en Geoparque Mundial no es solo un reconocimiento simbólico, sino una oportunidad para que Costa Rica reafirme su liderazgo en conservación y turismo sostenible en el siglo XXI.

En síntesis

La radiografía presentada por la UNA y la UNED revela que bajo la apariencia de montañas imponentes se esconde una historia de hielo y roca que merece ser contada. El Chirripó no es únicamente un destino para excursionistas; es un archivo geológico vivo que guarda las claves de la última glaciación y que hoy se proyecta como candidato a integrar la red mundial de geoparques de la UNESCO.

El desafío es claro: proteger, educar y compartir con el mundo este tesoro natural y cultural, para que las futuras generaciones puedan seguir maravillándose con la montaña donde los glaciares dejaron su huella.