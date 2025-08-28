Reuters deja de compartir las ubicaciones de sus periodistas con las FDI

Londres, 28 ago (Sputnik).- La agencia de noticias Reuters dejó de compartir las ubicaciones de sus periodistas con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), informó el canal NBC.

«Reuters, al igual que otros medios, compartió las ubicaciones de nuestros equipos en un esfuerzo por garantizar que no fueran atacados. (…). Posteriormente, nos negamos a proporcionar las coordenadas precisas de nuestros equipos después de que tantos periodistas murieran en ataques de las FDI», dijo un representante de Reuters a la cadena.

El canal televisivo Al Jazeera que cinco periodistas murieron el lunes a consecuencia del ataque israelí contra la sala de emergencias del hospital Nasser.

Según las autoridades del enclave palestino, en total 20 personas perdieron la vida. Dos de los periodistas muertos, Mariam Abu Daqa y Mohammed Salama, colaboraban como corresponsales independientes de la agencia RIA Nóvosti.

Entre los fallecidos también se encuentran el fotoperiodista de Reuters Hossam al Masri; el periodista de NBC Moaz Abu Taha; y el periodista Ahmed Abu Aziz.

De este modo, se eleva a 245 el número total de periodistas muertos en Gaza desde el inicio de la actual espiral del conflicto, de acuerdo con los datos de la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza.

Casi dos años de continuos ataques de Israel en Gaza han dejado más de 62.700 palestinos muertos y más de 158.200 heridos.

Desde la ONU califican la operación militar israelí como un «castigo colectivo» contra el pueblo palestino.

Las hostilidades se desataron tras un ataque relámpago del movimiento palestino Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, en su mayoría civiles.

De los 251 israelíes secuestrados en aquella fecha, 49 permanecen como rehenes o víctimas no recuperadas en Gaza, incluyendo 27 que han sido declarados muertos por el Ejército.

Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina. (Sputnik)