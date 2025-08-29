ALAIAB insiste en una regulación del etiquetado frontal en Centroamérica

San José, 29 ago (Elpaís.cr).- La Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) subrayó este viernes la importancia de que el etiquetado frontal de alimentos y bebidas en Centroamérica se regule de forma regional, mediante un Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA), con el fin de evitar obstáculos al comercio y fortalecer la integración económica.

El proceso se puso en marcha oficialmente a finales de junio, durante la reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco), donde los países de la región acordaron avanzar hacia un marco común en esta materia.

De acuerdo con ALAIAB, la adopción de medidas unilaterales por parte de los Estados podría generar “distorsiones en el comercio de alimentos y bebidas, afectar la competitividad de la industria y limitar el acceso de los consumidores a una oferta diversa y asequible de productos”.

La organización empresarial recordó que Centroamérica ha invertido años en un trabajo de articulación y consenso para actualizar el RTCA sobre etiquetado nutricional, lo que demuestra el compromiso regional con soluciones conjuntas y equilibradas.

“Es necesario avanzar hacia una convergencia normativa regional que, además de garantizar información clara, fundamentada en ciencia y útil para el consumidor, contribuya a fortalecer la competitividad de la industria, facilite el comercio y consolide la integración económica de Centroamérica”, señaló la entidad.

ALAIAB en la región

La Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas agrupa a 271 asociaciones de América Latina y el Caribe, y actúa como representante del sector en espacios de discusión técnica y política tanto a nivel regional como internacional.

Según la organización, el reto de los próximos meses será garantizar que el proceso de construcción del RTCA avance de manera inclusiva y con criterios científicos, de modo que el etiquetado frontal cumpla su objetivo de informar al consumidor sin convertirse en una barrera comercial.