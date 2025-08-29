Arrestan por lavado de activos a hermano de expresidente de Honduras

Tegucigalpa, 29 ago (Prensa Latina) El Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras ejecutó hoy una amplia operación contra una red implicada en el lavado de activos, estafa y apropiación indebida, en perjuicio de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitadas (Comixmul).

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dependencia especializada de la Fiscalía, arrestó en esta capital a José Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Hernández, abogado y hermano del exmandatario, está acusado de participar en un esquema financiero ilícito, mediante contratos de servicios profesionales que nunca se prestaron, lo que permitió el desvío de más de 37 millones de lempiras (alrededor de 1,4 millones de dólares).

La operación, coordinada por dos fiscalías especiales contra el crimen organizado y delitos de alto impacto, busca desarticular una red que sustrajo irregularmente esa millonaria suma de las arcas de la Comixmul para beneficio propio, según diversas versiones periodísticas.

Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, precisó que al detenido se le responsabiliza de ser parte de una red integrada por directivos, empleados y bufetes privados que sustrajeron grandes sumas de dinero de la mencionada cooperativa de mujeres.

Durante los allanamientos realizados por el Ministerio Público, al menos otras 10 personas fueron capturadas por su presunta vinculación con este esquema de lavado de activos y estafa.