BYD reporta crecimiento constante de ingresos y beneficios en primer semestre

Shenzhen, 30 ago (Xinhua) — El fabricante líder de vehículos de nueva energía de China, BYD Company Limited, reportó un fuerte crecimiento tanto en ganancias como en ingresos en el primer semestre de 2025.

La compañía con sede en la ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, en el sur de China, informó que sus ingresos en la primera mitad de este año totalizaron 371.280 millones de yuanes (unos 52.300 millones de dólares), lo que significa un aumento interanual del 23,3 por ciento.

Al mismo tiempo, sus beneficios netos atribuibles a los accionistas alcanzaron los 15.510 millones de yuanes, lo que supone un crecimiento interanual del 13,79 por ciento.

El sector automotor, incluyendo los vehículos y los productos relacionados, se mantuvo como principal impulsor de crecimiento de BYD, mientras que los ingresos por componentes de teléfonos móviles y servicios de montaje reportaron caídas, de acuerdo con la empresa.

Cabe destacar que BYD aumentó significativamente su inversión en investigación y desarrollo (I+D) en un 53,05 por ciento en el primer semestre, destinando 30.880 millones de yuanes.

La compañía también registró un sólido crecimiento en las ventas, las cuales alcanzaron la cifra de 2.145.954 de unidades de vehículos de nueva energía, lo que representa un incremento interanual del 33,04 por ciento.