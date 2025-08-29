China califica próximos dos años como decisivos para introducir la IA en sectores clave

Beijing, 29 ago (Xinhua) — China busca lograr avances en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en sectores clave durante los próximos dos años, afirmó hoy viernes un funcionario del sector al abordar los últimos esfuerzos del país para acelerar el desarrollo de esta tecnología.

Huo Fupeng, director del centro de desarrollo impulsado por la innovación de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), describió los próximos años hasta 2027 como una «ventana decisiva» para el despliegue de la IA, al participar en una conferencia de prensa sobre esta temática.

El funcionario instó a la movilización de recursos en toda la sociedad para impulsar progreso en seis áreas prioritarias: ciencia y tecnología, industria, consumo, bienestar público, gobernanza y cooperación global.

Los comentarios de Huo llegan luego de que China publicara un conjunto de pautas a principios de esta semana sobre la implementación profunda de la iniciativa «IA Plus», que establece un enfoque sistémico para fortalecer la infraestructura de apoyo a la inteligencia artificial y acelerar la integración de esta tecnología en los dominios económicos y sociales.

El nuevo documento político es un paso clave para cultivar nuevas fuerzas productivas de calidad y un movimiento necesario para promover la transformación de la economía digital en una economía y una sociedad inteligentes, de acuerdo con Huo.

El documento describe tres objetivos históricos. Para 2027, se espera que los terminales y agentes inteligentes de nueva generación alcancen una tasa de penetración de más del 70 por ciento, y que las industrias clave de la economía inteligente se expandan rápidamente. Para 2030, esa tasa de penetración debería superar un 90 por ciento, lo que permitirá que la IA se convierta en un importante motor económico. Para 2035, China aspira a entrar plenamente en una nueva fase caracterizada por una economía inteligente y un desarrollo social inteligente.

La CNDR enfatizó que las acciones recientes son solo el primer paso, que será seguido por una combinación de herramientas políticas, apoyo financiero e innovación institucional.

Zhang Kailin, subdirector del departamento de innovación y desarrollo de alta tecnología de la CNDR, afirmó que la comisión introducirá planes específicos del sector más detallados y una orientación política más clara, al tiempo que acelerará el desarrollo de estándares para promover el intercambio de datos, la interoperabilidad de modelos y el crecimiento coordinado de los sistemas de IA.

También destacó la importancia de la inversión liderada por el Gobierno para apoyar la innovación en la IA, incluyendo la optimización de la distribución de los recursos informáticos para reducir los costos de investigación y desarrollo, la construcción de plataformas tecnológicas compartidas, la expansión de la aplicación en escenarios decisivos y la promoción del uso de productos habilitados para la IA entre la ciudadanía.