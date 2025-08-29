China insta a EEUU y Japón a abstenerse de desplegar sistema de misiles Typhon

Beijing, 29 ago (Xinhua) — Estados Unidos y Japón deben respetar las preocupaciones de seguridad de otros países, abstenerse de desplegar el (sistema de misiles) Typhon, y contribuir a la paz y la estabilidad regionales con acciones concretas, señaló hoy viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Guo Jiakun.

Guo dijo lo anterior en una conferencia de prensa regular en respuesta a los reportes de medios de comunicación según los cuales, durante los ejercicios conjuntos planeados para septiembre en Japón, el ejército de Estados Unidos tiene previsto desplegar el sistema de misiles de alcance medio Typhon en Japón y llevar a cabo las maniobras pertinentes. El sistema se retirará después de los ejercicios.

«China ha expresado en repetidas ocasiones sus profundas preocupaciones sobre las cuestiones pertinentes. China siempre se ha opuesto a que Estados Unidos despliegue el sistema de misiles Typhon de alcance medio en países asiáticos», dijo Guo.

El despliegue del sistema de misiles Typhon de alcance medio en Japón socavará aún más los intereses legítimos de seguridad de otros países y representará una amenaza sustancial para la seguridad estratégica regional, afirmó.

Debido a su historial de agresión militarista, las acciones militares y de seguridad de Japón han sido seguidas muy de cerca por sus vecinos asiáticos y por la comunidad internacional, indicó.

Este año se cumple el 80° aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino Contra la Agresión Japonesa y de la Guerra Mundial Antifascista.

«Instamos a Japón a que examine detenidamente su historia de agresiones, siga el camino del desarrollo pacífico, actúe con prudencia en los ámbitos militar y de seguridad y se abstenga de seguir perdiendo la confianza de sus vecinos asiáticos y de la comunidad internacional», expresó.

«También instamos a Estados Unidos a que aprenda las lecciones de la historia y dedique más esfuerzos y recursos a hacer lo correcto, en lugar de lo contrario», puntualizó Guo.