China insta a Filipinas a dejar de enviar señales erróneas a fuerzas separatistas proclives a «independencia de Taiwan»

Beijing, 29 ago (Xinhua) — China instó a Filipinas a dejar de jugar con fuego en asuntos concernientes a los intereses fundamentales de China y a dejar de enviar señales erróneas a las fuerzas separatistas proclives a la «independencia de Taiwán», señaló hoy viernes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

El portavoz señaló lo anterior cuando se le pidió que comentara la autorización de Filipinas a la visita del jefe del departamento de relaciones exteriores de las autoridades de Taiwán.

Se informó que el jefe del departamento de relaciones exteriores de la región de Taiwán visitó recientemente Filipinas como supuesto director de una fundación y se reunió con ciertos funcionarios filipinos y asistió a actividades económicas y comerciales.

El portavoz indicó que Filipinas, al permitir la visita de Lin Chia-lung al país como un supuesto director de una fundación, proporcionó una plataforma para que los separatistas proclives a la «independencia de Taiwán» participen en actividades anti-China, y violó gravemente las normas básicas en las relaciones internacionales, así como el propio compromiso de Filipinas sobre los asuntos relacionados con Taiwán.

En semanas y meses recientes, Filipinas ha tomado una serie de acciones erróneas y provocadoras sobre cuestiones relacionadas con Taiwán, y siguió ignorando y socavando el principio de una sola China, dañando las relaciones entre China y Filipinas. Esto una vez más refleja la grave falta de credibilidad del Gobierno filipino, afirmó el portavoz, quien añadió que China se opone con firmeza a esto y ha presentado serias protestas ante Filipinas tanto en Beijing como en Manila.

«Taiwán es una parte inalienable del territorio de China. La cuestión de Taiwán es un asunto interno de China», mencionó el portavoz.

El portavoz instó a Filipinas a acatar el principio de una sola China y el comunicado conjunto sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas, dejar de seguir el camino equivocado y regresar a la senda correcta inmediatamente, dejar de jugar con fuego en lo que respecta a asuntos concernientes a los intereses fundamentales de China, y dejar de enviar señales erróneas a las fuerzas separatistas proclives a la «independencia de Taiwan».

«Filipinas no debe subestimar la firme determinación del pueblo chino para salvaguardar nuestra soberanía e integridad territorial. Hay un precio que pagar por traspasar la línea roja de China, y todas las consecuencias que se deriven deberán ser asumidas por Filipinas», indicó el portavoz.