China insta a la ONU a fortalecer su papel y hacer reformas

Beijing, 29 ago (Xinhua) — El viceministro chino de Relaciones Exteriores Ma Zhaoxu instó hoy viernes a fortalecer, en lugar de debilitar, el papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmando que se necesitan reformas para ayudar al organismo mundial a afrontar los desafíos globales.

«Las grandes crisis de los últimos años nos han recordado repetidamente que el papel de la ONU debe fortalecerse, no disminuirse. Su estatus debe mantenerse, no reemplazarse», declaró Ma en una conferencia de prensa.

El diplomático añadió que la eficacia de la ONU depende de que los Estados miembros respeten la Carta de la ONU y observen el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales.

Ma agregó que se necesitan reformas para ayudar a la organización a responder mejor a los desafíos globales, especialmente impulsando la representación y la voz de los países en desarrollo en los asuntos internacionales.