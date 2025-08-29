China y UA renuevan asociación para impulsar tecnología agrícola moderna en África

Adís Abeba, 29 ago (Xinhua) — China y la Comisión de la Unión Africana (UA) renovaron hoy su asociación para impulsar la tecnología agrícola moderna y los sistemas agroalimentarios resilientes en África.

Durante el evento «Meet China in Africa» realizado en un centro de demostración agrícola urbano en Adís Abeba, la capital de Etiopía, Jiang Feng, jefe de la misión china ante la UA, dijo que la cooperación agrícola constituye un importante pilar de la cooperación de ganancia compartida entre China y África.

«La asistencia en tecnología agrícola de China y la transferencia de tecnologías agrícolas avanzadas han enriquecido las bolsas de granos y las cestas de vegetales de los africanos, y han contribuido al avance firme de la modernización agrícola en África», dijo Jiang.

Jiang destacó que China ha establecido más de 20 centros de demostración de tecnologías agrícolas y ha promovido más de 300 tecnologías agrícolas avanzadas en África, lo que ha beneficiado a más de un millón de pequeños agricultores.

Además de destacar que China también ha desplegado más de 500 expertos agrícolas en África y ha ofrecido capacitación para alrededor de 9.000 talentos agrícolas, Jiang dijo que China seguirá apoyando el esfuerzo de modernización de África para mejorar el bienestar de su población a través de garantizar la seguridad alimentaria.

Patience Mhuriro-Mashapa, experta en agricultura y seguridad alimentaria de la Comisión de la UA, elogió la asociación inquebrantable de China con África, especialmente a través de varios programas de formación y desarrollo de capacidades.

«La agricultura modernizada puede rescatar a África de la inseguridad alimentaria perpetua. Las mejores prácticas que China está promoviendo se alinean bien con las aspiraciones de la Agenda 2063 de la UA y con la visión de construcción de un sistema agroalimentario sostenible del Programa de Desarrollo Integral de la Agricultura en África», añadió.

Mhuriro-Mashapa agregó que el apoyo de China para el desarrollo agrícola moderno de África ha reforzado de manera significativa las habilidades, ha ampliado la capacidad institucional y ha fomentado los intercambios de conocimientos en el sector.

Los expertos agrícolas chinos en el centro de demostración han introducido nuevas tecnologías agrícolas, han proporcionado insumos y han modernizado la infraestructura agrícola para las comunidades locales, indicó Melese Anshebo, subcomisionado de Desarrollo Agrícola Urbano y Agricultores de la administración de la ciudad de Adís Abeba.