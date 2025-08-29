Costa Rica registra el mayor retroceso en inversión educativa en cuatro décadas

San José, 29 ago (Elpaís.cr).– Costa Rica atraviesa el mayor retroceso en la inversión pública destinada a educación desde 1980, lo que compromete logros históricos del sistema y amenaza con profundizar la desigualdad social.

Así lo revela el Décimo Informe Estado de la Educación, que documenta una contracción real del gasto educativo entre 2018 y 2023 y advierte sobre los riesgos de consolidar un modelo excluyente y regresivo si no se actúa de inmediato.

El informe señala que, tras un periodo de expansión, la inversión total en educación cayó un 6% en términos reales en los últimos cinco años, mientras que en la educación general la reducción alcanzó el 7%.

En el caso de la educación primaria, la contracción fue aún más drástica: 14% menos en inversión real, situando la prioridad fiscal del sector en un 4,4% del gasto del gobierno general en 2023, casi tres puntos porcentuales menos que lo registrado en el año 2000.

“Este retroceso compromete la capacidad del sistema para sostener logros históricos y avanzar en áreas estratégicas como la cobertura plena de programas, la educación técnica, el aprendizaje del inglés desde edades tempranas y la mejora de infraestructura educativa”, explicó Dagoberto Murillo Delgado, investigador del Informe.

Programas sociales en riesgo

Entre 2019 y 2024, los programas de equidad —dirigidos a garantizar oportunidades a estudiantes en condición de vulnerabilidad— sufrieron una reducción del 19,1% en sus presupuestos. De continuar esta tendencia, el sistema educativo podría consolidar un modelo regresivo, “desvinculado de las necesidades del país”, advierte el documento.

Uno de los efectos más preocupantes ha sido la caída de la inversión en gastos de capital, que en cinco años se redujeron un 75%, pasando de representar el 6,5% al 1,7% del gasto educativo. Esto ha impactado directamente en infraestructura, mantenimiento y construcción de centros educativos.

“Para un país con rezago histórico en infraestructura educativa, recortar este gasto tiene un doble efecto: no se atiende lo existente y se pospone lo que aún falta por construir”, agregó Murillo, al señalar que muchas instituciones siguen operando en salones comunales o aulas improvisadas.

Brechas en zonas rurales e indígenas

El informe también advierte que las escuelas unidocentes, rurales e indígenas son las más golpeadas por la desigualdad educativa. Estas modalidades, que atienden a poblaciones en zonas alejadas, sufren carencias en infraestructura, conectividad y cobertura curricular.

En estas instituciones —que representan el 33% de las primarias del país— solo el 32,9% del alumnado recibe clases de inglés y apenas el 12,5% informática. Además, muchas carecen de agua potable, electricidad y comedores estudiantiles.

“En escuelas unidocentes e indígenas persisten brechas históricas que limitan el acceso a una educación integral. Sostener el acceso sobre una oferta curricular empobrecida es incompatible con los principios de equidad y calidad”, enfatizó Murillo.

Decisiones cuestionadas

Otro hallazgo preocupante del Informe es la eliminación, por parte del Consejo Superior de Educación (CSE), de programas estratégicos como el Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE MEP-FOD) y el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral (Paysi).

Ambas decisiones fueron adoptadas “sin sustento técnico robusto ni procesos de evaluación”, lo que ha dejado al sistema sin alternativas claras para la inclusión digital ni para la educación integral en sexualidad.

El nuevo Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT), que sustituyó al PRONIE, carece de elementos clave como presupuesto suficiente, equipamiento, cronogramas de ejecución y acompañamiento docente. En el caso del Paysi, fue reemplazado por el Programa de Educación para la Paz y la Convivencia, que apenas incluye dos contenidos sobre educación sexual, lo que representa un retroceso en materia de derechos humanos, según el Informe.

Docentes en condiciones adversas

La crisis también golpea al cuerpo docente. Entre 2020 y julio de 2024 se tramitaron 14.793 solicitudes de reubicación por salud, el 74% de ellas de maestros y maestras, siendo las principales causas problemas psiquiátricos (35,3%) y ortopédicos (15,4%).

A cinco años de la aprobación de la Ley de Idoneidad Docente, las pruebas de ingreso aún no se aplican, privando al sistema de un mecanismo clave para elevar estándares de calidad. A ello se suman la sobrecarga laboral, salarios estancados y una baja inversión en formación continua.

Crisis de aprendizaje: resultados PISA en caída libre

El país enfrenta además un deterioro en el aprendizaje de competencias fundamentales. En las pruebas PISA 2022, Costa Rica obtuvo su peor desempeño histórico, ubicándose en el puesto 60 de 81 países.

Nueve de cada diez estudiantes se ubicaron en los niveles más bajos de matemática y la distancia con el promedio de la OCDE es equivalente a hasta dos años y medio de rezago escolar.

“El país está graduando estudiantes de secundaria con niveles de razonamiento matemático y comprensión lectora propios de tercer o cuarto grado de escuela”, advirtió la investigadora Jennyfer León Mena.

Un pacto educativo urgente

El Décimo Informe Estado de la Educación plantea la necesidad de un nuevo pacto educativo nacional que reafirme el valor público de la educación y garantice su sostenibilidad. Dicho acuerdo debería involucrar al Estado, comunidades educativas y sociedad civil, con metas claras, visión de largo plazo y mecanismos de seguimiento.

“El desafío es político y social: la educación debe volver a ser prioridad nacional para sostener la democracia, la equidad y el desarrollo humano”, concluye el Informe.