Cumbre de Tianjin inyectará nuevo impulso a OCS, dice Putin

Moscú, 30 ago (Xinhua) — El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó la convicción de que la Cumbre de Tianjin de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) inyectará un poderoso nuevo impulso a la organización.

En una entrevista por escrito en víspera de su visita a China para asistir a la cumbre y a las conmemoraciones del Día de la Victoria de China en Beijing, Putin expresó la expectativa de que la cumbre reforzará la capacidad de la OCS para responder a los desafíos y las amenazas contemporáneas, y consolidará la solidaridad a través del espacio euroasiático compartido. «Todo esto ayudará a dar forma a un orden mundial multipolar más justo», dijo.

El atractivo de la OCS radica en sus sencillos, pero poderosos principios: un firme compromiso con su filosofía fundadora, apertura a la cooperación equitativa, no estar dirigida contra terceros y respeto a las características nacionales y la singularidad de todos los países, dijo.

«Retomando estos valores, la OCS contribuye a dar forma a un orden mundial multipolar, más justo, arraigado en el derecho internacional, con el papel coordinador central de la Organización de las Naciones Unidas», indicó.

«Un elemento importante de esta visión global es la creación en Eurasia de una arquitectura de seguridad equitativa e indivisible, incluyendo mediante la estrecha coordinación entre los Estados miembros de la OCS», añadió.

Putin expresó su convicción de que la cumbre de Tianjin representará un importante hito en la historia de la OCS y dijo que la parte rusa apoya plenamente las prioridades declaradas por la presidencia china, las cuales se concentran en consolidar la OCS, profundizar la cooperación en todos los ámbitos y ampliar el papel de la organización en el escenario mundial.

«Estoy seguro de que, a través de nuestros esfuerzos conjuntos, daremos nuevo impulso a la OCS, la modernizaremos para cubrir las demandas de la época», dijo.

China ostenta la presidencia rotatoria de la OCS para 2024-2025. En 2025, la cumbre de la OCS se celebrará en Tianjin.