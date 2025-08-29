El Consejo de Estado de China llama a impulsar reformas en asignación de factores de producción basada en mercado

Beijing, 29 ago (Xinhua) — El Consejo de Estado de China hizo un llamado a impulsar reformas en la asignación de factores de producción basada en el mercado, durante una reunión ejecutiva celebrada hoy viernes en Beijing, en la que también se estudiaron opciones para poner a prueba dichas reformas en ciertas regiones del país.

Avanzar en estas reformas resulta importante para el desarrollo de una economía de mercado socialista de alto nivel y constituye una parte significativa de los esfuerzos para construir un mercado nacional unificado, según trascendió de la reunión ejecutiva, presidida por el primer ministro chino Li Qiang.

En el encuentro se sugirió que se debe aprovechar plenamente el papel decisivo de las fuerzas del mercado en la asignación de recursos, con el objetivo de garantizar que los precios de los factores de producción sean determinados por el mercado, que el flujo de factores de producción sea autónomo y ordenado y que la asignación sea eficiente y justa.

Igualmente, se hizo hincapié en que la prueba piloto de las reformas debe llevarse a cabo centrándose en esferas clave y eslabones cruciales, así como que se debe alentar a las regiones piloto a aprovechar al máximo sus respectivas fortalezas y abrir nuevos caminos.

En la reunión se abordó también el trabajo para desarrollar escuelas secundarias superiores regulares a nivel de distrito y las labores para mejorar los servicios médicos y de salud de nivel primario.

Respecto a los centros docentes de nivel secundario superior, se pidieron mayores esfuerzos para mejorar los estándares de desarrollo escolar, crear mejores condiciones de enseñanza y de vida y fortalecer la plantilla docente.

Asimismo, según trascendió de la reunión, se aprobó un plan para el desarrollo de servicios médicos y de salud de nivel primario. Se subrayó la necesidad de mejorar la capacidad de prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades crónicas en el nivel primario, y se instó a llevar a cabo un reforzamiento de la calidad de los procedimientos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades comunes y frecuentes, con el objetivo de satisfacer la necesidad de la población de servicios de asistencia médica diversificados y de alta calidad.