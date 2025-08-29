El Vaticano acogerá una peregrinación LGBTQ+

Roma, 29 Más de 1.000 católicos de la comunidad LGBTQ+ y sus familiares tiene previsto participar la próxima semana en una peregrinación en la ciudad italiana de Roma en el marco del Jubileo 2025, informa el portal Outrech.faith.

La peregrinación, organizada por el grupo italiano La Tenda di Gionata (La Tienda de Jonathan), se celebrará entre el 5 y 7 de septiembre. La noche del viernes, los participantes de alrededor de 30 países se reunirán para una vigilia de oración en la Iglesia del Gesù, donde al día siguiente se realizará una misa antes de que los peregrinos crucen la Puerta Santa de la basílica de San Pedro. La peregrinación culminará el domingo con el rezo del Ángelus del papa León XIV.

Alessandro Previti, uno de los organizadores de la peregrinación, señaló: «El objetivo principal es orar y sentirnos parte de la Iglesia, ser bienvenidos como somos, por quienes somos».

El evento fue incluido por el Vaticano en el calendario general del Año Santo el pasado diciembre, cuando al frente de la Iglesia católica todavía estaba el papa Francisco, que había adoptado una postura abierta hacia la comunidad LGBTQ+. La postura del nuevo pontífice aún no está clara, pero definió en mayo el matrimonio como «el modelo concreto entre el hombre y la mujer».

El Jubileo 2025, también llamado Año Santo, comenzó el 24 de diciembre y durará hasta el 6 de enero de 2026. La celebración tiene por objetivo obtener una indulgencia plenaria según la Iglesia católica romana y suele convocarse cada 25 años. Siguiendo la tradición, durante los años de Jubileo se mantiene abierta la Puerta Santa de la basílica de San Pedro del Vaticano y de otras tres basílicas de Roma. (Sputnik)