Gobierno de Colombia rechaza una posible invasión extranjera a Venezuela

Bogotá, 29 ago (Sputnik).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este viernes cualquier intervención militar extranjera en Venezuela, en medio de la actual tensión entre Caracas y Washington, que envió buques de guerra a las costas venezolanas.

«Ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo. Los problemas de los latinoamericanos y caribeños los solucionamos los latinoamericanos y caribeños», escribió el mandatario en su cuenta de X.

Para Petro, la autodeterminación de los pueblos es un principio democrático fundamental que debe ser respetado en todos los contextos.

«Ningún ciudadano(a) latinoamericano(a) debe desear ni la invasión de su propio país ni la invasión de ningún otro», agregó.

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo se dieron en respuesta a una entrevista de la BBC con el opositor venezolano Henrique Capriles, quien afirmó que los únicos que desean una invasión a Venezuela son los que no viven en ese país.

La tensión entre EEUU y Venezuela ha escalado desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero pasado.

Washington reactivó sanciones económicas, canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes venezolanos y duplicó la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro, acusado de liderar el «Cartel de los Soles».

A mediados de agosto, EEUU desplegó en el mar Caribe tres destructores, un submarino nuclear y aviones de patrulla marítima, lo que fue respondido por Caracas con ejercicios militares en la frontera con Colombia.

Bogotá ha adoptado una postura crítica hacia Washington en este conflicto. (Sputnik)