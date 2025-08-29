Guatemala cuarta en Latinoamérica por su contaminación del aire

Ciudad de Guatemala, 29 ago (Prensa Latina) Guatemala figura cuarta en Latinoamérica por su alto nivel de contaminación del aire, por detrás de Bolivia, El Salvador y Honduras, divulgó hoy un medio periodístico local basado en un informe.

La cercanía de las dos naciones vecinas también se considera una afectación, subrayó el diario Prensa Libre, en un texto relacionado con un programa del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago, Estados Unidos.

El Índice de Calidad del Aire y de Vida de ese centro de altos estudios expuso que en esta ciudad capital se encuentran cuatro de los 10 puntos con más contaminación de la región.

Estos son la zona 8, 9 y 10 que se encuentran entre el tercer, cuarto y quinto puesto respectivamente, y la zona 11 en el séptimo, añadió el reporte.

En la parte más contaminada, los residentes podrían vivir cuatro años más -si la calidad del aire fuera óptima, según los autores de la evaluación.

Las consecuencias son 2,1 años menos en la esperanza de vida, además de enfermedades respiratorias y cardíacas, subrayaron.

La medición enfatizó que la tierra del quetzal tiene una concentración de 26.44 microgramos de partículas finas tóxicas por metro cúbico, cuando lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud son cinco.

La directora del programa de la Universidad de Chicago, Christa Hasenkopf, explicó que a corto plazo las consecuencias son enfermedades como el asma o síntomas como irritaciones de garganta, lagrimeo constante y dolores de cabeza.

En marzo pasado y en abril del 2024 las autoridades de este país suspendieron por varios días las clases presenciales en varios departamentos por idéntico factor, producto de un incendio en un basurero de la urbe.

Guatemala convocó tiempo atrás a científicos especializados para implementar soluciones y coordinar acciones ante la contaminación del aire, sin que hasta la fecha sobresalgan las acciones concretadas.