HRW denuncia las condiciones «abusivas e inhumanas» en las que EEUU mantiene a los migrantes presos de Guantánamo

Washington, 29 Ago. (EUROPA PRESS) – La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este viernes la situación «abusiva e inhumana» en la que se encuentran los migrantes presos de la prisión de Guantánamo, en Cuba, y ha instado al Ejecutivo estadounidense a cesar inmediatamente el traslado de reclusos a estas instalaciones y a respetar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que «prohíbe la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos».

«Estados Unidos debe detener de inmediato cualquier traslado de inmigrantes detenidos a la base naval de la bahía de Guantánamo, en Cuba, donde se enfrentan a condiciones de detención abusivas e inhumanas que podrían constituir malos tratos», ha exigido Human Rights Watch en un comunicado emitido tras conversar con una veintena de venezolanos que fueron trasladados allí a comienzos de año y que estuvieron detenidos entre once y 16 días, antes de ser deportados a Venezuela.

Revela en su informe la ONG que las personas entrevistadas «estuvieron incomunicadas y sujetas a condiciones aberrantes», según declaraciones de la directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus, quien ha insistido en que «ningún inmigrante o solicitante de asilo que abandone su país en busca de protección debería ser llevado a un lugar como Guantánamo».

La incomunicación a la que se somete a los prisioneros incluye –en la mayoría de testimonios recogidos– la reclusión en unidades de alta seguridad, en las que se les mantiene en régimen de aislamiento, «en celdas individuales de aproximadamente dos por tres metros, con paredes de concreto y acero, una sola cama de concreto y una combinación de lavabo-retrete», describe la ONG.

Asimismo, tampoco se les permite a los reclusos la comunicación con otros internos. A este fin, permanecen en sus celdas en torno a 23 horas al día y solo «algunos días» se les permite salir de ellas a un patio de recreo cercado, durante una hora o menos y siembre bajo la advertencia de «no hablar con los demás».

«Lo peor fue el encierro, (estar) aislados, sin saber qué iba a pasar con nuestras vidas», ilustra uno de los entrevistados, un varón de 35 años, que señalan además que los funcionarios estadounidenses «nunca les informaron que serían trasladados a Guantánamo» y que sus familiares tampoco fueron notificados.

Además, todos los testimonios coinciden al señalar que «el alimento (en Guantánamo) es insuficiente y de mala calidad», si bien reciben tres comidas al día, y que las condiciones de las celdas son insalubres y la atención médica, inexistente.

«Las condiciones inhumanas de detención, el aislamiento, combinados con la denegación de información y la incertidumbre sobre su situación legal y su futuro, pueden constituir malos tratos prohibidos por el Derecho Internacional» aún sin agresiones físicas, ha advertido Goebertus.

«Todas las personas bajo detención migratoria deben ser tratadas con humanidad básica, lo que incluye el derecho a un contacto humano significativo. Ello no es un privilegio, sino un derecho fundamental», ha zanjado la representante de HRW.