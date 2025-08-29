Informe regional revela aumento de la migración inversa en la ruta Costa Rica–Panamá–Colombia

San José, 29 ago (Elpaís.cr).- La migración en la región vive un giro inesperado y sin precedentes: el retorno masivo de personas migrantes desde el norte hacia el sur del continente.

Así lo documentó la Comisión conformada por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica y las Defensorías del Pueblo de Panamá y Colombia, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

El informe, titulado “Migración inversa en la ruta Costa Rica–Panamá–Colombia: desafíos de protección y necesidad de una respuesta humanitaria regional”, revela que entre enero y agosto de 2025 más de 14.000 personas retornaron desde México y Estados Unidos hacia Colombia, en contraste con la drástica reducción del flujo migratorio hacia el norte, que cayó un 97% en comparación con 2024.

Restricciones y retornos forzados

Según la Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, este fenómeno responde al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y a las restricciones de tránsito en la selva del Darién.

“La imposibilidad de ingresar a EE.UU., el temor a detenciones, las deportaciones y el agotamiento de recursos están forzando a miles de personas a regresar, sin que medien condiciones de libertad ni información adecuada para decidir”, afirmó.

Las principales razones del retorno fueron la negativa de ingreso a Estados Unidos (49%), cambios en su política migratoria (46%), miedo a detenciones o deportaciones (17%) y falta de recursos económicos (34%).

Vulneraciones y riesgos diferenciados

El informe se nutre de 182 testimonios directos de personas migrantes, en un 97% venezolanas, muchas de ellas mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Los hallazgos alertan que mujeres y niñas enfrentan riesgos acentuados, incluyendo violencia sexual, trata de personas y discriminación. “En sitios como Miramar (Panamá), Paso Canoas y zonas del Caribe y el Pacífico colombiano, duermen en parques, casas abandonadas o espacios improvisados, expuestas a abusos y explotación”, advirtió la Comisión.

El 86,8% de las personas entrevistadas dijo haber sido víctima directa o conocer casos de violencia en la travesía por el Darién. También se reportaron secuestros, extorsiones y robos en México y Guatemala.

Carencias humanitarias y desconfianza institucional

Otro de los hallazgos preocupantes es la ausencia de atención humanitaria en lugares críticos como Colón y Puerto Miramar, donde las personas migrantes enfrentan altos costos de transporte, precariedad extrema y violencia.

La falta de confianza en las autoridades agrava la situación: el 76% en Panamá, el 75% en Colombia y el 42% en Costa Rica no denunció hechos de violencia por miedo o desconfianza en las instituciones.

“La respuesta estatal es insuficiente y fragmentada”, reconoció Jonathan Santana, director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo de Panamá.

Redes criminales y rutas de alto riesgo

La Comisión también constató la presencia de redes transnacionales de tráfico de migrantes, que controlan la migración inversa en Costa Rica, Panamá y Colombia. Estas redes cobran hasta 280 dólares por persona en traslados marítimos precarios, con graves riesgos de accidentes.

En junio de 2025, una lancha con 38 personas que viajaba desde Panamá al Pacífico colombiano sufrió un accidente en alta mar, dejando heridos, entre ellos mujeres gestantes y personas con discapacidad.

Las rutas de retorno presentan además riesgos de reclutamiento forzado, explotación laboral y violencia sexual debido a la presencia de grupos armados ilegales, especialmente en el Chocó colombiano.

Colombia: epicentro de la migración inversa

El país sudamericano se ha consolidado como punto crítico del retorno. Solo entre enero y agosto, Migración Colombia registró 14.422 personas en flujo inverso en zonas como Capurganá y Turbo (Antioquia), con capacidades institucionales limitadas para responder.

Medellín también se convirtió en un paso clave: el 75% de quienes llegan a Necoclí transitan por la capital antioqueña. Sin embargo, persisten dificultades para brindar albergue, atención en salud mental y protección a mujeres gestantes y personas LGBTIQ+.

Llamado a la acción regional

El informe concluye que la migración inversa constituye un retorno forzado y que la protección de derechos debe ser el eje de la respuesta.

Las Defensorías recomiendan un enfoque regional, interinstitucional e interseccional, con protocolos diferenciados para niñas, adolescentes, mujeres, personas sexodiversas y personas con discapacidad.

Asimismo, instan a los Estados a garantizar justicia y acceso a protección internacional, ampliar los canales de movilidad regular y adoptar un Protocolo Regional de Atención a la Niñez Migrante, en línea con los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Es el momento de reforzar la cooperación regional y el apoyo internacional. Solo desde una acción conjunta es posible prevenir abusos y atender con dignidad a las personas migrantes y refugiadas”, enfatizó Andrés Sánchez Thorin, representante de ONU Derechos Humanos para América Central.

El defensor adjunto de los Habitantes de Costa Rica, Juan Carlos Pereira, subrayó la relevancia del monitoreo en terreno: “La aplicación de herramientas de derechos humanos nos permite definir acciones inmediatas y regionales para enfrentar este fenómeno y seguir posicionando la movilidad humana en la agenda pública”.