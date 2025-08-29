Israel afirma haber recuperado restos de rehén mientras ofensiva contra Gaza continúa

Jerusalén/Gaza, 29 ago (Xinhua) — Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que recuperaron el cuerpo de un rehén israelí en la Franja de Gaza, mientras continúa con su ofensiva contra la ciudad.

El rehén fue identificado como Ilan Weiss, de 55 años de edad, originario de la aldea de Be’eri, cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Su esposa y su hija fueron secuestradas durante el ataque encabezado por Hamas el 7 de octubre de 2023, y fueron liberadas vivas después de 50 días en cautiverio como parte de un acuerdo de cese al fuego a cambio de rehenes.

Weiss era considerado como desaparecido hasta el 1 de enero de 2024, cuando las FDI anunciaron que fue asesinado el día del ataque, un hallazgo confirmado más tarde por el Centro Nacional de Medicina Forense de Israel.

La operación de recuperación fue llevada a cabo por el Comando Sur de las FDI en coordinación con la Dirección de Inteligencia de las FDI, la agencia de seguridad nacional Shin Bet, el Cuartel General de Rehenes y Personas Desaparecidas y otras fuerzas especiales.

Las FDI agregaron que también se recuperaron y confirmaron hallazgos relacionados con otro rehén fallecido, cuya identidad aún no ha sido autorizada para su publicación.

De acuerdo con las autoridades israelíes, cerca de 50 rehenes siguen retenidos en Gaza y se cree que alrededor de 20 siguen vivos.

Hoy con anterioridad, las FDI anunciaron la suspensión de las pausas cotidianas en los combates, las cuales permitían el ingreso de la ayuda humanitaria a esta ciudad golpeada por el hambre.

La televisión estatal israelí, Kan TV News, informó hoy por la noche que, en los próximos días, Israel pondrá fin a la operación de lanzamiento de ayuda humanitaria desde el aire sobre la Ciudad de Gaza y que también se reducirá la entrada por tierra de camiones con ayuda al norte de la Franja de Gaza.

Kan informó que el ejército israelí debe tomar el control de Gaza antes del Año Nuevo Judío el 23 de septiembre.

También citó a importantes funcionarios de seguridad israelíes, quienes señalaron que en alrededor de una semana y media se enviarán los primeros avisos a los residentes de la Ciudad de Gaza para indicarles que deben abandonar la ciudad de inmediato.

Las Brigadas al-Qassam, el brazo armado de Hamas, indicaron hoy que los planes de Israel para ocupar Gaza serán «desastrosos».

Abu Obeida, vocero de las brigadas, dijo en un boletín de prensa que la operación se llevará a cabo a un gran costo para el liderazgo político y militar de Israel y que el ejército israelí «pagará con la sangre de sus soldados».

Asimismo indicó que el grupo seguirá reteniendo a los presos en las mismas condiciones en las que se encuentran sus combatientes y que revelará detalles en caso de que mueran.

La advertencia se produce después de que el ejército israelí anunció hoy el inicio de «las operaciones preliminares y las fases iniciales» de un ataque contra la Ciudad de Gaza, y señaló que sus fuerzas están operando con «gran intensidad» en las afueras de la ciudad.