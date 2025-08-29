La India aspira a desarrollar relaciones con China a largo plazo

Nueva Delhi, 29 ago (Sputnik).- La India está dispuesta a desarrollar las relaciones bilaterales con China desde un punto de vista estratégico y a largo plazo, declaró el primer ministro del país, Narenda Modi.

«Dada la actual inestabilidad en la economía mundial, es crucial que la India y China, dos grandes economías, trabajen conjuntamente para garantizar la estabilidad del orden económico global. La India está dispuesta a desarrollar relaciones bilaterales con China desde un punto de vista estratégico y a largo plazo, basándose en el respeto mutuo, los intereses recíprocos y la sensibilidad, así como a fortalecer los vínculos estratégicos para abordar nuestros desafíos de desarrollo», afirmó Modi en una entrevista con el periódico japonés Yomiuri Shimbun, cuyo texto fue publicado en el sitio web del primer ministro indio.

Añadió que «unas relaciones bilaterales estables, predecibles y amistosas entre la India y China, como vecinos y dos de las mayores naciones del mundo, pueden tener un impacto positivo en la paz y la prosperidad regional y global», subrayando además que «esto también es crucial para una Asia multipolar y un mundo multipolar».

El mandatario indio viajará a China para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Este será el primer viaje del primer ministro indio a China desde los enfrentamientos entre soldados indios y chinos en mayo de 2020.

Entre la India y China existe un antiguo contencioso territorial sobre la pertenencia de un área montañosa en el norte de Cachemira y de otra, de casi 60.000 kilómetros cuadrados, situada en el noreste del estado de Arunachal Pradesh. La línea de control, que en esa región sustituye la frontera, pasa por Ladakh. En otoño de 1962, ese contencioso incluso desembocó en una guerra.

Una nueva escalada tuvo lugar en Ladakh en mayo de 2020, cuando entre los militares chinos e indios se produjeron varios choques en el área del río Galwan. Entonces Nueva Delhi y Pekín fortalecieron la presencia militar en la región. Tras la retirada del grueso de las tropas en febrero de 2021, los bandos del conflicto prosiguieron las negociaciones.

En septiembre de 2022, India y China efectuaron una nueva retirada de tropas desde la región fronteriza de Ladakh, pero no lograron resolver todos los problemas. A finales de octubre de 2024, Nueva Delhi y Pekín coordinaron el patrullaje a lo lago de la línea de control fáctico en Ladakh.

En el marco de la cumbre de los BRICS celebrada en Rusia el año pasado, Modi y Xi mantuvieron su primera reunión bilateral en casi cinco años, tras la cual acordaron tomar medidas para mejorar las relaciones entre ambos países, en particular, la reanudación de los vuelos directos, suspendidos tras la pandemia de covid-19 y los enfrentamientos fronterizos. (Sputnik)