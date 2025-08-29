Lula reafirma que prioriza negociar antes que responder a aranceles de EEUU

Río de Janeiro (Brasil), 29 ago (Sputnik).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que, aunque analiza aplicar medidas de reciprocidad frente a los aranceles impuestos por Donald Trump, aún apuesta por el diálogo y la negociación con EEUU.

«Este es un proceso un poco largo. No tengo prisa en hacer nada respecto a la reciprocidad contra EEUU. Tomé la medida (de evaluar la aplicación de la Ley de Reciprocidad Económica) porque el proceso necesita avanzar. Tenemos que decir que nosotros también tenemos cosas que hacer contra EEUU, pero no tengo prisa, porque quiero negociar», dijo el mandatario en entrevista con la emisora local Radio Itatiaia.

El jueves, el Gobierno autorizó a la Cámara de Comercio Exterior a iniciar consultas para evaluar la aplicación de la Ley de Reciprocidad Económica frente a los aranceles del 50 por ciento impuestos por EEUU a varios productos brasileños.

La medida abre un período de 30 días para que la Cámara de Comercio Exterior (Camex) presente un dictamen técnico sobre el asunto, consignó el jueves el diario «O Globo».

Lula insistió en que apuesta a negociar con Washington para resolver el asunto.

«Si Trump quiere negociar, «Lulinha paz y amor» está de vuelta. No quiero guerra con EEUU, quiero negociar», afirmó.

El mandatario aseguró que Brasil está listo y abierto para negociar con EEUU.

«Pero Brasil no dialoga de forma subordinada. Somos iguales. Y Brasil es soberano», señaló.

La ley de reciprocidad, que fue aprobada por el Congreso en abril y reglamentada en julio, permite al Poder Ejecutivo adoptar contramedidas respecto a países o bloques económicos que creen medidas de restricción a las exportaciones brasileñas.

Lula también ha dicho que más allá de las medidas que tomen para hacer frente al tarifazo de Trump el objetivo a medio y largo plazo es abrir nuevos mercados importadores.

Tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles, los primeros días de agosto, Lula conversó con los mandatarios de China, Rusia e India para debatir alternativas que mejoren la situación de los países afectados por la guerra comercial de EEUU. (Sputnik)