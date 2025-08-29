Municipalidad de Upala aprueba extensión de moratoria a proyectos hidroeléctricos por 10 años

San José, 29 Ago (Elpaís.cr).- El Consejo Municipal de Upala aprobó, en sesión ordinaria del pasado 21 de agosto, la extensión por diez años de la moratoria a nuevos proyectos hidroeléctricos en el cantón, una medida que había sido establecida en 2015 y prorrogada por primera vez en 2020.

La iniciativa fue impulsada por la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö Costa Rica y contó con el respaldo de diversos sectores sociales de la comunidad upaleña, así como de regidores y regidoras municipales.

De acuerdo con Ditsö, las represas hidroeléctricas han dejado un “legado negativo” en la zona, con consecuencias ambientales, sociales y económicas. Entre ellas señalaron la pérdida de bosques y hábitats naturales, la degradación de cuencas, la disminución de biodiversidad acuática y la acumulación de sedimentos en los ríos.

Además, advirtieron que las hidroeléctricas han reducido las actividades económicas tradicionales de bajo impacto vinculadas a los ríos, afectado la pesca artesanal y limitado la soberanía alimentaria de las comunidades.

“La electricidad producida no se consume en Upala y los beneficios económicos no se reflejan en el cantón”, reclamó la organización.

La asociación también enfatizó que las operaciones de las represas tienen relación con el aumento en la frecuencia e intensidad de inundaciones en el territorio, un fenómeno que ha afectado directamente a familias y comunidades enteras.

Un modelo de desarrollo en revisión

Con esta prórroga, la Municipalidad de Upala responde a un llamado ciudadano que busca replantear el modelo de desarrollo local, promoviendo alternativas más sostenibles y con mayor participación comunitaria.

“Se trata de una decisión estratégica para proteger las fuentes de agua y evitar que se repitan los impactos negativos de las represas en un cantón altamente vulnerable a la sobreexplotación de cuencas hidrográficas”, señalaron representantes de Ditsö.

La organización recordó que, aunque el 70 % de la superficie del planeta está cubierta por agua, solo un 2,5% corresponde a agua dulce, y de esta fracción únicamente el 1% está disponible para consumo humano. En ese contexto, consideran que la defensa de ríos y cuencas es un desafío crucial de esta época.

Agua en riesgo en la Zona Norte

El comunicado de la Asociación Ditsö también advierte que, pese a la riqueza hídrica del país, Costa Rica enfrenta serias amenazas sobre la disponibilidad y calidad del agua. Entre ellas mencionan la construcción de represas hidroeléctricas, la extracción industrial de materiales, el avance de monocultivos intensivos en agroquímicos y la ausencia de una planificación cantonal clara para el manejo y conservación de cuencas y áreas protegidas.

En la zona norte y el Caribe, estas presiones han provocado un deterioro creciente de ríos y acuíferos. En Upala y Guatuso, los intentos de vecinos y organizaciones locales para frenar proyectos hidroeléctricos datan de hace varias décadas, consolidándose en 2015 con la entrada en vigor de la primera moratoria.

La decisión del Consejo Municipal refuerza esa línea de acción, prolongando por una década más la prohibición de nuevos proyectos hidroeléctricos y colocando nuevamente a Upala como un ejemplo de resistencia comunitaria frente a modelos extractivistas.