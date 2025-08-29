Número de palestinos asesinados por ejército israelí supera los 63.000, dicen autoridades

Gaza, 29 ago (Xinhua) — El número de palestinos asesinados por el ejército israelí en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 ha superado los 63.000, luego de que se reportaron al menos 48 fallecidos hoy, indicaron las autoridades de salud y defensa civil de Gaza.

En un comunicado de prensa, las autoridades de salud indicaron que 59 cuerpos y 244 heridos fueron trasladados a hospitales de Gaza en las últimas 24 horas, y añadió que muchas víctimas se encuentran aún bajo los escombros mientras los equipos de ambulancias y defensa civil enfrentan dificultades para llegar a ellas debido a los constantes bombardeos y la escasez de recursos.

El número total de palestinos muertos desde que comenzó el conflicto supera los 63.025 y el de lesionados los 159.490, añadió el comunicado.

Desde que Israel reanudó sus operaciones militares el 18 de marzo, 11.178 personas han muerto y 47.449 han resultado heridas, agregó.

Las autoridades de salud dijeron que entre los muertos el jueves se encuentran 23 personas que murieron mientras intentaban obtener ayuda humanitaria. Esto eleva el total de personas que han muerto en Gaza mientras buscaban ayuda a 2.203.

Las autoridades también reportaron que cinco personas, incluyendo dos niños, fallecieron en las últimas 24 horas debido al hambre y la desnutrición, lo que elevó el total de decesos vinculados con escasez de alimentos a 322, incluyendo a 121 niños.

Por otra parte, la defensa civil de Gaza señaló que al menos 48 palestinos fueron asesinados hoy por el ejército israelí en varios sitios de Gaza.

Mahmoud Basal, vocero de la Defensa Civil de Gaza, dijo a Xinhua que 18 personas han muerto desde el amanecer por ataques de artillería israelí contra Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Basal dijo que los ataques alcanzaron tiendas de campaña que albergaban familias en la zona de Al-Mawasi.

En el norte de Gaza, cinco personas murieron cuando aviones de combate israelíes atacaron una casa en Jabalia al-Nazla, mientras que otras seis, incluyendo un niño, murieron en ataques separados contra Zeitoun, Jeque Radwan y otros barrios, dijo Basal.

Basal añadió que otros seis fueron abatidos cerca de centros de distribución de ayuda humanitaria en el centro y el sur de Gaza.

Por otra parte, el ejército israelí indicó que comenzó con «las operaciones preliminares y las etapas iniciales» de su ofensiva contra la Ciudad de Gaza y prometió continuar con su campaña contra Hamas.

«Hemos empezado con las operaciones preliminares y las etapas iniciales del ataque contra la Ciudad de Gaza, y actualmente estamos operando con gran intensidad contra las afueras de la ciudad», indicó el ejército en un boletín de prensa.

También añadió que las fuerzas israelíes «profundizarán los ataques y no vacilarán hasta que los secuestrados sean devueltos y Hamas sea desmantelado en términos militares y gubernamentales».

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa, por sus siglas en inglés) advirtió hoy que la operación militar intensificada de Israel en la Ciudad de Gaza podría poner a más de un millón de personas en riesgo de desplazamiento forzoso.

Israel ha llevado a cabo una operación militar a gran escala en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, luego de que Hamas lanzó un ataque sin precedentes contra el sur de Israel que dejó alrededor de 1.200 muertos y en el que 251 personas fueron tomadas como rehenes, de acuerdo con autoridades israelíes.