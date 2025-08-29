Policía de Nicaragua incauta más de 531 kilos de cocaína en operativo

Managua, 29 ago (Xinhua) — La Policía Nacional de Nicaragua informó hoy viernes sobre la incautación de más de 531 kilogramos de cocaína, así como la captura de una persona durante un operativo realizado la víspera en el municipio de San Rafael del Sur, en el departamento de Managua.

La incautación forma parte de la Estrategia del Plan Muro de Contención, una iniciativa orientada a combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas en el país centroamericano.

En el operativo, la policía detuvo una camioneta Toyota Hilux doble cabina de color blanco, con matrícula M434668, que era conducida por Byron Javier Marenco Narváez.

Durante la inspección «se localizaron cinco sacos color rojo en el asiento posterior y ocho sacos color rojo en la tina, conteniendo 469 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva. La prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 531 kilos con 147 gramos», dijo Ruiz Urbina, cojefe de las Fuerzas Policiales.

Urbina señaló que las pruebas para detectar partículas de cocaína en vehículo, vestimenta, dorsales y palmares del detenido dieron positivo.

La institución presentó las evidencias aseguradas, como son los paquetes de cocaína y la camioneta.

Marenco Narváez será presentado ante las autoridades judiciales para ser procesado por los delitos de crimen organizado y tráfico de drogas.