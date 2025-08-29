Putin tiene previstas numerosas reuniones bilaterales al margen de cumbre de OCS en China

Moscú, 29 ago (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, tiene previsto mantener un gran número de reuniones bilaterales en el ámbito de las cumbres de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y de la OCS+, anunció a la prensa el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

El líder ruso visitará China entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre para asistir a la cumbre de la OCS que se celebrará estos días en la ciudad de Tianjin. Posteriormente, se trasladará a Pekín, donde participará en diversos actos oficiales en el marco de su visita oficial. El asesor del presidente anunció antes negociaciones bilaterales de Putin con sus pares de China (Xi Jinping), Irán (Masud Pezeshkian), Serbia (Aleksandar Vucic), Turquía (Recep Tayyip Erdogan), y con el primer ministro de la India, Narendra Modi.

«Se prevé una reunión con (el presidente uzbeko) Shavkat Miromónovich Mirziyoyev. Se abordarán principalmente cuestiones bilaterales y el desarrollo de la cooperación», informó Ushakov.

También se planean las negociaciones bilaterales con los presidentes de Congo y Vietnam, Denis Sassou Nguesso y Luong Cuong, respectivamente, así como con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

«Están programados varios contactos breves de nuestro presidente, incluido a pie. Se acordó una breve conversación con el primer ministro de Camboya (Hun Manet) y el primer ministro de Nepal (Khadga Prasad Sharma Oli)», agregó el asesor.

A pesar del gran número de encuentros ya planeados, no descartó la posibilidad de reuniones adicionales en la agenda del presidente ruso, que podrían agregarse durante su trabajo en Tianjin y Pekín.

Fundada en 2001, la OCS aglutina a la India, Irán, Kazajistán, China, Kirguistán, Rusia, Bielorrusia, Tayikistán, Pakistán y Uzbekistán.

Afganistán y Mongolia participan en calidad de observadores; Azerbaiyán, Armenia, Baréin, Camboya, Egipto, Kuwait, Maldivas, Birmania, Nepal, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Sri Lanka poseen el rango de socios de diálogo. (Sputnik)