Relanzan programa para brindar cirugías reconstructivas gratuitas a menores en Costa Rica

San José, 29 Ago. (Elpaís.cr).- Decenas de niñas, niños y adolescentes costarricenses con malformaciones congénitas o adquiridas tendrán una nueva oportunidad de transformación gracias al relanzamiento de un programa internacional de cirugías reconstructivas gratuitas.

El proyecto es impulsado por la Fundación Fresh Start en alianza con el Hospital Metropolitano, PediaClinic y Sanford Health.

El proyecto, activo en Costa Rica desde hace varios años, permitirá que más pacientes menores de 18 años viajen a Estados Unidos para acceder a procedimientos especializados sin costo alguno. La cobertura incluye desde el trámite de documentos y acompañamiento logístico, hasta los gastos de traslado y hospedaje de los beneficiarios y sus familias.

Cirugías que cambian vidas

Las intervenciones abarcan condiciones como labio y paladar hendido, malformaciones de orejas, deformidades en manos y pies, estrabismo, así como cicatrices graves que afectan funcionalidad o apariencia.

Cada caso es evaluado de forma individual por un comité médico especializado de PediaClinic y Fresh Start, que analiza la naturaleza y gravedad de la deformidad, su impacto en la salud física y emocional, y la ausencia de cobertura terapéutica. Se priorizan los procedimientos capaces de mejorar significativamente la función, la movilidad y la calidad de vida de los pacientes.

“En Grupo Montecristo entendemos que el verdadero impacto se mide en vidas transformadas, en comunidades más fuertes y en ecosistemas más sanos. Por eso, cada una de nuestras decisiones busca dejar una huella positiva y sostenible”, afirmó Mónica Nagel, directora de Asuntos Corporativos del grupo empresarial que respalda la iniciativa.

Acompañamiento integral

El proceso contempla varias etapas: elegibilidad, planificación quirúrgica, traslado a Estados Unidos, cirugía, manejo postoperatorio y seguimiento estructurado. Este último incluye rehabilitación y terapias cuando son necesarias, para garantizar una recuperación completa.

“Agradecemos el interés y el apoyo de familias, médicos y profesionales de la salud que nos refieren pacientes, así como de las redes de comunicación que nos permiten llevar a cabo este programa. Nuestro objetivo es que cada niño que necesite una cirugía reconstructiva tenga la oportunidad de recibirla en las mejores condiciones, con acompañamiento cercano y seguimiento continuo”, señaló la doctora Karina Murillo, directora de PediaClinic.

Convocatoria abierta

Las familias interesadas en postular a sus hijos deben llenar el formulario de inscripción antes del jueves 4 de setiembre, con el fin de verificar diagnóstico y edad. Posteriormente, el martes 9 de setiembre, los niños preseleccionados pasarán por la valoración en PediaClinic.

Desde su creación en 1991, Fresh Start ha beneficiado a miles de pacientes en distintas partes del mundo y, en Costa Rica, ya ha transformado la vida de varios niños mediante cirugías reconstructivas que marcan un antes y un después en su desarrollo personal y social.

Con el relanzamiento de este programa, la alianza internacional busca ampliar el alcance y garantizar que más familias costarricenses puedan acceder a procedimientos de alta complejidad que, de otra manera, resultarían inaccesibles.