Rusia se solidariza con el pueblo y el gobierno de Venezuela en medio de amenazas de EEUU

Por
-
0
0
(240515) -- MOSCOW, May 15, 2024 (Xinhua) -- This photo taken on May 10, 2024 shows the Russian Ministry of Foreign Affairs in Moscow, Russia. (Xinhua/Cao Yang)

Moscú, 29 ago (Sputnik).- Rusia no acepta la amenaza del uso de fuerza contra Estados soberanos y expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela, declaró este viernes la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, comentando el despliegue de buques militares estadounidenses frente a las costas de Venezuela.

«Rusia rechaza categóricamente la amenaza del uso de fuerza contra Estados soberanos como instrumento de política exterior y expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Venezuela, que tiene el derecho inalienable a determinar libremente su camino político, económico y social sin presiones externas», señaló Zajárova en el comunicado.

La portavoz recordó que Moscú mantiene un contacto estrecho y de confianza con Caracas e instó a dejar atrás para siempre la práctica de la intervención militar y los métodos de las «revoluciones de colores».

La tensión entre EEUU y Venezuela ha escalado desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero pasado.

Washington reactivó sanciones económicas, canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes venezolanos y duplicó la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro, acusado de liderar el «Cartel de los Soles».

A mediados de agosto, EEUU desplegó en el mar Caribe tres destructores, un submarino nuclear y aviones de patrulla marítima, lo que fue respondido por Caracas con ejercicios militares en la frontera con Colombia. (Sputnik)

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí