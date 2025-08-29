Rusia trabaja en la posibilidad de una reunión entre Putin y Kim Jong-un en China

Moscú, 29 ago (Sputnik).- Rusia está trabajando en la posibilidad de una reunión bilateral entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo del Corea del Norte, Kim Jong-un, en China, declaró el asesor del líder ruso, Yuri Ushakov.

El 3 de septiembre, China celebrará un desfile militar en la Plaza Tiananmén de Pekín con motivo de la celebración del 80 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Se informó que 26 líderes extranjeros, incluido el presidente ruso y el líder norcoreano, participarán en las celebraciones.

«En este momento estamos estudiando la posibilidad de un encuentro bilateral «, dijo Ushakov a la prensa.

El asesor presidencial también indicó que Rusia recibió una notificación oficial de que el líder de Corea del Norte participará en los eventos del 3 de septiembre en Pekín.

La visita de Kim Jong-un a China será su primer viaje al extranjero desde 2023. (Sputnik)