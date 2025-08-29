Sector ganadero podrá capacitarse en innovación y ambiente con talleres gratuitos de la UCR

San José, 29 ago (Elpaís.cr).- Productores ganaderos de pequeña y mediana escala tendrán la oportunidad de fortalecer sus conocimientos técnicos e incorporar tecnologías sostenibles a sus fincas gracias a un programa de capacitaciones gratuitas impulsado por la Universidad de Costa Rica (UCR).

La iniciativa forma parte del proyecto de acción social ED-3681 “Fortalecimiento de la Producción Lechera en Costa Rica a través de la Tecnificación”, desarrollado por la Escuela de Ingeniería de Biosistemas. Su objetivo es mejorar la competitividad del sector mediante el uso de herramientas innovadoras que promuevan la eficiencia, el bienestar animal y la sostenibilidad ambiental.

Durante setiembre y octubre se impartirán talleres enfocados en el uso de biodigestores, el impacto ambiental de la ganadería y el monitoreo inteligente para el manejo del hato. Las capacitaciones se realizarán el 5 y 12 de setiembre en la Sede del Atlántico de la UCR, y el 17 de octubre en Ciudad de los Niños, Aguacaliente de Cartago, en horario de 9 a. m. a 1 p. m.

La participación es abierta y gratuita, pero el cupo está limitado a 60 personas productoras. Los interesados deben inscribirse a través del formulario en línea disponible en el siguiente enlace: Formulario de inscripción.

La Dra. Melissa Rojas Downing, coordinadora del proyecto, explicó que la propuesta “busca mejorar la calidad de vida de los productores locales y de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, mediante la transferencia de conocimiento, el fortalecimiento de capacidades técnicas y el impulso a un desarrollo económico con enfoque ambiental”.

El proyecto está a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por la Escuela de Ingeniería de Biosistemas, la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sostenible de la Sede del Atlántico, la Escuela de Física y el Laboratorio de Observación del Cambio Climático (LOSIC) de la UCR.

Con esta apuesta por la formación y la innovación en el campo, la UCR reafirma su papel como aliada estratégica de la modernización de la ganadería nacional, al combinar investigación aplicada, formación académica y acción social.

El programa pretende no solo elevar la productividad, sino también contribuir a la mitigación del cambio climático y a la construcción de un modelo ganadero más sostenible.