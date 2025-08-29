Tribunal Constitucional de Tailandia destituye a primera ministra Paetongtarn por violar códigos éticos

Bangkok, 29 ago (Xinhua) — El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó hoy viernes a la suspendida primera ministra Paetongtarn Shinawatra por violar la Constitución debido a su conversación telefónica con Camboya sobre la cuestión fronteriza.

Un panel de nueve jueces acordó, por seis votos contra tres, la destitución de Paetongtarn, ya que sus acciones constituyeron una grave violación de las normas éticas.

El tribunal también destituyó a su Gabinete, pero los miembros restantes continuarán desempeñando funciones provisionales hasta que un nuevo Gabinete asuma el cargo.

En su discurso en la residencia de Gobierno luego de la decisión, Paetongtarn dijo que aceptaba humildemente el veredicto, insistiendo en que su intención era proteger la vida de las personas durante el conflicto fronterizo

Paetongtarn subrayó la importancia de la colaboración entre todos los partidos para restaurar la estabilidad política y evitar trastornos inesperados similares en el futuro.

También agradeció a todos los ciudadanos tailandeses por la oportunidad de servir al país como primera ministra durante su mandato de casi un año.

Paetongtarn permanecía con sus funciones suspendidas desde el mes pasado, a la espera de la investigación del Tribunal Constitucional sobre su llamada telefónica con el presidente del Senado camboyano, Samdech Techo Hun Sen, en torno a la disputa fronteriza, cuya grabación de audio se filtró en internet el pasado mes de junio.

El 1 de julio, los nueve miembros del tribunal acordaron por unanimidad aceptar una petición de un grupo de senadores que solicitaban la destitución de Paetongtarn, acusándola de falta de integridad y de infringir gravemente las normas éticas, en violación de la Constitución, debido a los comentarios que hizo durante la mencionada conversación.

En otra conferencia de prensa, el viceprimer ministro Phumtham Wechayachai dijo que la coalición gobernante permanece unida en su papel como Gobierno provisional con el fin de garantizar una transición sin contratiempos y que la atención de los intereses públicos no sufra trastornos.

«Hemos acordado seguir formando un nuevo Gobierno, que esté encabezado por el Partido Pheu Thai, en plena conformidad con los procedimientos democráticos, preparando el camino para la selección de un nuevo primer ministro», afirmó Phumtham.

El Gabinete tiene previsto celebrar una reunión especial el sábado para seleccionar a un primer ministro interino, informó.

La Cámara de Representantes votará para elegir a un nuevo primer ministro con base en la lista de candidatos presentada antes de la elección general de 2023.

Paetongtarn, de 39 años de edad, hija del ex primer ministro Thaksin Shinawatra y dirigente del Partido Pheu Thai, fue nombrada en agosto del año pasado para convertirse en la segunda mujer y la más joven primera ministra de Tailandia luego de ganar la votación parlamentaria.

El nombramiento ocurrió después de que su predecesor, Srettha Thavisin, fuera destituido por el mismo tribunal por una violación ética relacionada con el nombramiento en el Gabinete de un ministro que tenía una condena judicial.