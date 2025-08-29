Turquía prohíbe a sus barcos anclar en puertos de Israel

Ankara, 29 ago (Sputnik).- El Gobierno turco vetó a sus naves fondear en los puertos israelíes, declaró este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, citado por el canal TRT Haber.

«Hemos cortado completamente nuestro comercio con Israel. No permitimos que barcos turcos atraquen en puertos israelíes. No permitimos que aviones israelíes entren en nuestro espacio aéreo», declaró Fidan durante una sesión extraordinaria del Parlamento turco.

Subrayó que durante dos años, Israel ha estado cometiendo genocidio en Gaza, despreciando los valores humanos fundamentales ante los ojos del mundo.

«Nos oponemos al plan que exige la deportación del pueblo palestino de Gaza. Independientemente de quién lo proponga, dicho plan es nulo y sin valor para nosotros», sostuvo.

El titular de Exteriores de Turquía indicó, que si se permite que Israel continúe con sus imprudentes ataques en Palestina, especialmente en Gaza, «no solo afectará a los palestinos, sino que también hundirá en llamas a toda la región».

Casi dos años de continuos ataques de Israel en la Franja de Gaza han dejado más de 63.000 palestinos muertos y más de 159.400 heridos.

Desde la ONU califican la operación militar israelí como un «castigo colectivo» contra el pueblo palestino.

Las hostilidades se desataron tras un ataque relámpago del movimiento palestino Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, en su mayoría civiles.

De los 251 israelíes secuestrados en aquella fecha, 49 permanecen como rehenes o víctimas no recuperadas en Gaza, incluyendo 27 que han sido declarados muertos por el Ejército.

Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina. (Sputnik)