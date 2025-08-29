UCR en contra de acuerdo sobre distribución del FEES 2026

San José, 29 ago (Elpaís.cr).- El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, votó en contra del acuerdo de distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2026, aprobado este jueves en sesión del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

De acuerdo con un comunicado oficial de la UCR, la decisión del rector se fundamenta en que el esquema aprobado perjudica de manera seria a la institución y pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema de Educación Superior Pública en su conjunto.

Araya advirtió que la UCR, la universidad más grande del país con más de 44 mil estudiantes, apenas recibirá un aumento real de ₡1.077 millones en 2026, cuando, según la forma de distribución histórica, le corresponderían ₡2.846 millones. “Esto deja a la institución sin margen para atender sus necesidades de crecimiento y sostenibilidad”, señaló.

Falta de estudios técnicos y transparencia

El rector recordó que semanas atrás solicitó en sesión del Conare estudios y análisis que demostraran que ninguna universidad se vería perjudicada con la nueva forma de distribución. Sin embargo, dicha información nunca fue entregada, ni a la UCR ni a los sindicatos que también la pidieron.

Incluso, un recurso de amparo interpuesto por el Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu) fue declarado con lugar, pero a pesar de ello, la información sigue sin ser suministrada.

El acuerdo aprobado corresponde a la decisión CNR-751-2024, adoptada en septiembre de 2024, que estableció una nueva ruta para la distribución de los recursos del FEES. Este cambio implicó trasladar los fondos del “Fondo del Sistema” a cada universidad y fijar mecanismos para repartir los ingresos futuros.

No obstante, Araya subrayó que el Conare estaba obligado a conformar una comisión técnica para evaluar los impactos, la cual nunca sesionó ni emitió recomendaciones.

Riesgos para la educación superior

Según el rector, la forma en que se están distribuyendo los recursos fortalece la idea de que cada universidad funciona como una entidad aislada, debilitando la visión de un sistema articulado en beneficio de toda la ciudadanía.

De acuerdo con datos de la UCR, en la última década la institución ha aportado más de ₡123.000 millones al Fondo del Sistema. Sin embargo, las proyecciones para los próximos cinco años señalan que dejará de percibir más de ₡77.000 millones por este mismo motivo.

“Como costarricense y universitario siempre soñé con un sistema de educación superior pública articulado que favorezca en mayor medida a la ciudadanía costarricense. No obstante, este accionar fraguado durante los últimos años y consolidado hoy va en la línea de percibir a cada universidad como una unidad independiente”, afirmó Araya.

Llamado al consenso

La UCR reiteró que siempre ha estado anuente a la distribución de recursos a lo interno del Conare, a través del Fondo del Sistema y conforme a los requerimientos y justificaciones de cada institución, privilegiando los acuerdos por consenso.

Sin embargo, advirtió que ninguna decisión debería poner en riesgo la actividad sustantiva de las universidades públicas. En el caso de la UCR, recordó que su desarrollo académico abarca todas las áreas del conocimiento, incluidas algunas exclusivas como la salud, lo que implica mayores necesidades presupuestarias para su funcionamiento básico.