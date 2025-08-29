Un tribunal declara ilegales la mayoría de los aranceles globales de Trump y él responde

Washington, 29 Ago (Sputnik).- La mayoría de los aranceles globales del presidente de EE.UU., Donald Trump, fueron declarados ilegales por un tribunal federal de apelaciones del país norteamericano.

Con siete votos contra cuatro, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EE.UU., en Washington D.C., confirmó el viernes un fallo anterior de la Corte de Comercio Internacional según el cual Trump invocó erróneamente una ley de emergencia para dictar los aranceles y excedió su autoridad al imponerlos, recoge

«La ley otorga al presidente una autoridad significativa para emprender una serie de acciones en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles, derechos o similares, ni la facultad de gravar con impuestos», deja claro la corte, según reseña Reuters. La normativa a la que se refiere, que invocó Trump para sus medidas, es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Sin embargo, de acuerdo con reportes de los medios estadounidenses, la decisión mantiene por ahora en vigencia esos gravámenes. El tribunal permitió que permanezcan al menos hasta el 14 de octubre, a fin de darle a la Administración de Trump la oportunidad de presentar una apelación ante la Corte Suprema de EE.UU.

La decisión del tribunal abordó la legalidad de lo que Trump llama aranceles «recíprocos», que fueron impuestos como parte de su guerra comercial en abril pasado, así como un conjunto separado de gravámenes aplicados en febrero contra China, Canadá y México.

La respuesta

Trump se pronunció ante la decisión del tribunal, confirmando, a través de su red Truth Social, que «todos los aranceles siguen en vigor».

El mandatario acusó a la corte de ser «altamente partidista» y declarar «erróneamente» que sus aranceles «deben eliminarse». Asimismo, vaticinó que «EE.UU. ganará al final» en la siguiente instancia.

«Con la ayuda del Tribunal Supremo de EE.UU., los utilizaremos (los aranceles) en beneficio de nuestra nación y haremos que EE.UU. vuelva a ser rico, fuerte y poderoso», expresó.

Insistió en que si esos impuestos aduaneros desaparecieran, sería «un desastre total» para el país y se debilitaría financieramente. «Todos debemos recordar que los aranceles son la mejor herramienta para ayudar a nuestros trabajadores y apoyar a las empresas que producen excelentes productos fabricados en EE.UU.».

«Durante muchos años, nuestros políticos, indiferentes e imprudentes, permitieron que se utilizaran aranceles en nuestra contra», añadió, e indicó que EE.UU. ya no tolerará «los enormes déficits comerciales, los aranceles injustos y las barreras comerciales no arancelarias impuestos por otros países, amigos o enemigos». (Sputnik)