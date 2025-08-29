UNA llama a un gran acuerdo nacional tras revelaciones del Estado de la Educación sobre la crisis educativa en Costa Rica

San José, 29 Ago (Elpaís.cr).- El Decanato del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide) de la Universidad Nacional (UNA) reaccionó con preocupación ante los hallazgos del Décimo Informe del Estado de la Educación, que advierte sobre retrocesos significativos y una gestión errática en el sistema educativo costarricense.

“Estos datos nos interpelan como nación. Desde el Cide consideramos urgente la construcción de un gran acuerdo nacional por la educación, que trascienda los ciclos políticos y siente las bases de una política pública de largo plazo. Este acuerdo debe traducirse en una estrategia país integral y sostenida, que convoque al Estado, las universidades, las familias y a toda la sociedad a un esfuerzo común por sacar a Costa Rica de la crisis educativa”, afirmó Susana Jiménez Sánchez, vicedecana del Cide-UNA.

La académica subrayó que mejorar la gobernanza en el Ministerio de Educación Pública (MEP), fortalecer los sistemas de macroevaluación con instrumentos de calidad y crear mecanismos de acompañamiento pedagógico para los centros educativos son pasos necesarios para vincular la escuela con la comunidad. Reconoció, además, que los propios centros formadores de docentes deben innovar en la formación inicial y continua, impulsar investigación pertinente y generar propuestas que contribuyan a recuperar los aprendizajes perdidos.

El pronunciamiento incluyó un mensaje de respaldo al magisterio nacional:

“Sabemos que los contextos educativos son diversos, que las complejidades sociales inciden directamente en su labor diaria y que los desafíos son enormes. Les agradecemos profundamente por mantenerse en pie de lucha, con compromiso y vocación, en defensa del derecho a la educación pública de calidad. Cuentan con el respaldo del Cide en este camino”, expresó Jiménez.

El llamado del Cide concluyó con un mensaje de unidad:

“La educación es el cimiento de la democracia, la equidad y el desarrollo humano. Desde el Decanato del Cide hacemos un llamado a la unidad nacional, con visión de futuro y responsabilidad histórica, para garantizar que cada estudiante costarricense tenga acceso a una educación de calidad que le permita construir su vida y aportar al bienestar colectivo”.

Una crisis cada vez más profunda

El informe del Estado de la Educación advierte que Costa Rica enfrenta una de las crisis educativas más graves de su historia reciente, resultado de rezagos estructurales acumulados, el apagón educativo entre 2018 y 2022 y una gestión errática en los últimos años.

El país retrocedió en indicadores clave: en las pruebas PISA de matemáticas, por ejemplo, pasó de 402 puntos en 2018 a 385 en 2022, uno de los niveles más bajos de la región.

Isabel Román Vega, coordinadora del informe, recordó que las alertas no son nuevas:

“Hace seis años dijimos que nuestra educación estaba atrapada en una jaula de inercias. En 2021 hablamos de un apagón educativo y en 2023 de una educación de segunda clase. Hoy, Costa Rica sigue experimentando una grave crisis educativa y nuestra educación está perdiendo el valor que siempre tuvo en nuestra historia”.

Factores que agudizaron la crisis

El documento identifica tres causas principales del deterioro:

Rezagos históricos no resueltos.

Interrupciones por huelgas y pandemia (2018-2022).

Gestión errática sin planificación clara entre 2022 y 2025.

Entre las decisiones que impactaron negativamente la calidad educativa se señalan:

Cambios improvisados en los planes para remediar el apagón educativo, que pasaron de un programa integral a diagnósticos de aula sin apoyo.

La eliminación del programa PRORI para la informática educativa y de la estrategia de conectividad, junto con la ruptura del convenio de 30 años con la Fundación Omar Dengo, lo que dejó miles de computadoras sin uso.

La supresión del programa de Afectividad y Sexualidad, sustituido por otro que no aborda los temas eliminados.

Negociaciones anuales del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que dificultan la planificación de largo plazo.

Debilitamiento en la fiscalización de universidades privadas, con aprobación de carreras virtuales e instituciones extranjeras sin controles de calidad adecuados.

Seis prioridades para salir de la crisis

A pesar del diagnóstico preocupante, el informe plantea una hoja de ruta con seis prioridades de acción:

Aumentar la inversión educativa.

Reducir la pobreza en los aprendizajes.

Mejorar los sistemas de evaluación.

Fortalecer la rectoría del sistema educativo.

Impulsar la gestión local.

Mejorar el desempeño universitario.

El llamado de la UNA y las recomendaciones del informe coinciden en que la crisis no puede resolverse con medidas parciales o de corto plazo, sino con un esfuerzo sostenido y concertado.

“Costa Rica debe decidir si quiere seguir viendo cómo su sistema educativo pierde prestigio y calidad, o si logra recuperar el rumbo con un proyecto país que una a todos los sectores”, concluye el pronunciamiento del Cide.