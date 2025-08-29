Xi enfatiza importancia de realizar esfuerzos persistentes para mejorar conducta del Partido

Beijing, 29 ago (Xinhua) — Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, pidió realizar esfuerzos persistentes y establecer mecanismos a largo plazo para implementar los principios rectores de la decisión de ocho puntos de la dirección central del Partido sobre la mejora de la conducta.

Xi, también presidente chino y presidente de la Comisión Militar Central, hizo estas declaraciones en una instrucción para una reunión sobre la construcción del Partido, celebrada el viernes en Beijing.

Xi dijo que la conducta del Partido, la cual determina la imagen del mismo, decide el nivel de apoyo público del que disfruta y su existencia misma, e instó a realizar esfuerzos persistentes para implementar estos principios rectores.

Esta última campaña educativa para implementar completamente la decisión de ocho puntos se ha llevado a cabo fielmente y se han logrado resultados sobresalientes, afirmó Xi.

Al destacar que las formalidades inútiles, el burocratismo, el hedonismo y la extravagancia son problemas persistentes y recurrentes que deben ser abordados, Xi pidió esfuerzos para hacer que la campaña educativa sea más específica y efectiva, y para establecer y mejorar mecanismos regulares para detectar y abordar esos problemas.

También instó a realizar esfuerzos para potenciar el papel de la supervisión pública y para examinar y castigar de manera estricta y expedita a quienes sigan violando las normas disciplinarias del Partido.

En marzo, el PCCh lanzó una campaña de cuatro meses para instar a sus cerca de 100 millones de miembros a reforzar el cumplimiento de las reglas de ocho puntos, un código de conducta histórico introducido bajo el liderazgo de Xi en diciembre de 2012.

El documento establece normas para los miembros del Buró Político cuando realicen giras de investigación, reuniones y trámites, a la vez que prohíbe extravagancias como banquetes suntuosos, alfombras rojas y comodidades de lujo. Se ha convertido en una medida coherente en todo el Partido para frenar las formalidades innecesarias, el burocratismo, el hedonismo y la extravagancia, tendencias que implican el riesgo de distanciar al Partido del pueblo.

En la reunión de hoy también se revisaron los resultados de la campaña educativa, entre otros asuntos.

Cai Qi, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh y jefe del Grupo Dirigente Central para la Construcción del Partido, presidió la reunión y pronunció un discurso.

Li Xi, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh y subjefe del Grupo Dirigente Central para la Construcción del Partido, asistió a la reunión y también pronunció un discurso.

La reunión instó a todo el Partido a estudiar meticulosamente las importantes instrucciones de Xi, a comprenderlas a fondo y a traducirlas fielmente en acciones.

Tras reconocer que la campaña educativa ha logrado su objetivo, la reunión pidió esfuerzos para fortalecer la educación para el mejoramiento de la conducta a través de diversos medios, guiando así a los miembros y funcionarios del Partido a formar buenos hábitos en el acatamiento de la decisión de ocho puntos y sus reglas detalladas.

Se deben realizar esfuerzos para perfeccionar el sistema y el mecanismo de mejora de la conducta, y para traducir los logros institucionales en una gobernanza eficaz, se indicó en la reunión.