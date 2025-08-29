Zarpando nuevamente desde China, la OCS traza rumbo a futuro compartido

Beijing, 29 ago (Xinhua) — En la costa del mar de Bohai, líderes mundiales se reunirán en la ciudad portuaria norteña china de Tianjin del 31 de agosto al 1 de septiembre para la mayor cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) hasta la fecha.

Bajo la quinta presidencia rotatoria de China, el presidente chino, Xi Jinping, presidirá la 25ª Reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS y la Reunión «OCS Plus», además, pronunciará importantes discursos.

Guiada por el Espíritu de Shanghai, un conjunto de principios centrados en la confianza mutua, el beneficio mutuo, la igualdad, la consulta, el respeto a la diversidad de civilizaciones y la búsqueda del desarrollo común, la OCS ha elaborado un modelo de cooperación regional en sintonía con las tendencias de los tiempos y los intereses de sus miembros, ofreciendo un paradigma para un nuevo tipo de relaciones internacionales.

Tomando la Cumbre de Tianjin como un nuevo comienzo, los líderes de la OCS revisarán las prácticas exitosas, sumarán consensos para la cooperación y crearán impulso hacia un futuro compartido.

Consolidar las relaciones de la OCS

Desde que asumió la presidencia rotatoria tras la Cumbre de la OCS en Astaná en 2024, China ha organizado más de 100 eventos en diversos campos, que abarcan política, seguridad, economía y comercio, conectividad, innovación tecnológica e industria verde.

China sigue impulsando la cooperación de la OCS con iniciativas bilaterales y multilaterales, en particular mediante programas de capacitación sobre aplicación de la ley y actividades de intercambio destinadas a mejorar el entendimiento mutuo y las conexiones culturales.

«2025 será recordado como el año en que la participación activa y la fuerte contribución de China consolidaron el papel de la organización como una plataforma importante para el multilateralismo», afirmó Farhat Ayesha, Coordinadora Nacional de Pakistán para la OCS.

China siempre ha considerado a la OCS como una alta prioridad en su diplomacia de vecindad y ha añadido nuevas dimensiones al Espíritu de Shanghai al presentar propuestas oportunas y pertinentes en materia de desarrollo, seguridad, cooperación, civilización y gobernanza global. Al mismo tiempo, también ha impulsado la idea de construir la familia de la OCS y una comunidad de futuro compartido de la OCS.

En la próxima cumbre, se espera que Xi explique la nueva visión y las propuestas de China para la OCS con el fin de impulsar el Espíritu de Shanghai, adoptar la misión de los tiempos y responder a las expectativas de las personas.

Según Yasiru Ranaraja, experto en asuntos internacionales de Sri Lanka y director fundador de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Sri Lanka, la OCS ha seguido creciendo y expandiéndose durante los últimos 24 años, lo que refleja su inclusión, así como su atractivo y vitalidad.

El hecho de que muchos países quieran unirse a la OCS como socios de diálogo y miembros ha demostrado el reconocimiento de la comunidad internacional a esta organización, afirmó.

Cooperación fructífera

La OCS ha ampliado y profundizado constantemente la cooperación en todos los sectores desde su fundación en 2001, impulsando el comercio intrarregional a sucesivos niveles récord con una conectividad regional mejorada, una seguridad continuamente consolidada y un vínculo más estrecho entre pueblos.

De enero a julio, las importaciones y exportaciones de China con otros miembros de la OCS totalizaron 2,11 billones de yuanes (295.580 millones de dólares), un aumento interanual del 3 por ciento, según los últimos datos de la Administración General de Aduanas de China.

Múltiples corredores de transporte han abierto canales de envío y rutas comerciales para los países de la OCS, sirviendo como nuevos motores para su desarrollo industrial y económico.

Se están construyendo proyectos de interconexión como el ferrocarril China-Kirguistán-Uzbekistán. En junio, la primera fase de la zona piloto del mayor centro de contenedores del mar Caspio comenzó a operar en el puerto de Aktau, en el oeste de Kazajistán.

En años recientes, nuevas áreas de cooperación mutuamente beneficiosa, como el desarrollo verde, sostenible y de bajas emisiones, han cobrado protagonismo dentro de la OCS. Las tecnologías de riego de ahorro de agua de China se utilizan ampliamente en Uzbekistán, Pakistán y otros países de la OCS, mientras que vehículos de nuevas energías circulan por las calles de Bielorrusia, Tayikistán y Kazajistán.

Los proyectos de energía renovable entre China y otros países de la OCS suman aproximadamente 96,3 gigavatios de capacidad instalada, de los cuales el 80 por ciento son solares y eólicos, según un informe publicado en junio por el Instituto de Ingeniería de Energía Renovable de China.

Detrás del crecimiento de los lazos comerciales se encuentra un entorno regional más seguro y estable. Los países de la OCS han continuado sus esfuerzos para combatir las «tres fuerzas malignas» del terrorismo, el extremismo y el separatismo, con especial atención en las amenazas como el narcotráfico transfronterizo y el crimen organizado transnacional.

Al acelerar el establecimiento de cuatro centros de seguridad, en particular un centro universal y sus filiales para abordar los desafíos y amenazas a la seguridad de los estados miembros de la OCS y un Centro Antidrogas, la organización honra su compromiso de fortalecer la seguridad y la estabilidad regionales mediante la configuración de un nuevo panorama de cooperación en materia de seguridad regional.

De acuerdo con el experto Ranaraja de Sri Lanka, la OCS ayuda a los Estados miembros a combatir el terrorismo e impulsar el crecimiento económico, «lo cual es crucial para fortalecer la seguridad regional».

A lo largo del último año, eventos de intercambio cultural como el Foro de la OCS sobre la Mujer, el Festival de Cine de la OCS 2025, el Diálogo entre Civilizaciones entre los Países de la OCS 2025, la Cumbre de Medios de Comunicación y Think Tanks de la OCS y otros, han ayudado a forjar un vínculo más estrecho entre los pueblos de los países de la OCS.

La OCS «es un ejemplo brillante de unidad regional y propósito compartido en un mundo cada vez más interconectado», permitiendo a los países fortalecer los lazos económicos, los vínculos culturales y la cooperación en materia de seguridad, afirmó Purnima Anand, presidenta del Foro Internacional del BRICS.

Ampliar el alcance global

En medio de paisajes globales cambiantes, la OCS ha contribuido a mejorar la gobernanza global mediante la promoción de un nuevo tipo de relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la equidad y la cooperación de beneficio mutuo.

Guiada por el principio de consulta amplia, contribución conjunta y beneficios compartidos, la organización ha ampliado constantemente su red de socios. Bielorrusia fue aceptada formalmente como el décimo Estado miembro de la organización intergubernamental en la Cumbre de Astaná, lo que reforzó la capacidad de la OCS para la cooperación regional.

La cumbre de Astaná también reunió a líderes mundiales para la primera reunión «OCS Plus», un formato completamente nuevo que amplía aún más la inclusión y la representación del grupo en cuestiones globales, aumentando las expectativas sobre su papel en la configuración de la gobernanza mundial.

La OCS Plus es «oportuna y necesaria», declaró el presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, en la reunión de la OCS Plus. «Los resultados de esta reunión impulsarán con fuerza el desarrollo de una alianza multifacética dentro de la OCS».

Coincidiendo con esta opinión, el presidente tayiko, Emomali Rahmon, expresó su confianza en que la OCS Plus se convertirá en una plataforma útil para llevar la cooperación multilateral dentro de la familia de la OCS a un nuevo nivel de desarrollo de acuerdo con el llamado de los tiempos.

La revista bimestral española de política exterior, Política Exterior, afirmó en un artículo reciente que la OCS ha ampliado su enfoque desde la seguridad fronteriza entre China y los países de Asia Central a cuestiones globales como la reconstrucción de Afganistán.

Esta expansión ha otorgado a la organización «peso político», demostrando que las naciones del Sur Global podrían «lograr prominencia política sin la participación occidental», afirmó.

Adhere Cavince, un experto keniano en relaciones internacionales, dijo a Xinhua que plataformas como la OCS no sólo han promovido un mundo multipolar, sino que también han empoderado al Sur Global con una mayor voz en la gobernanza global y un papel más importante en la formulación de las reglas sobre importantes cuestiones internacionales.

Mirando hacia el futuro, Akkan Suver, presidente de la Fundación Grupo Mármara en Turquía, expresó grandes expectativas para la próxima cumbre de Tianjin.

Señaló que, a través de plataformas multilaterales como la OCS, las iniciativas propuestas por China, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, fortalecen los intercambios y la confianza entre países y pueblos, y ayudan a abordar los desafíos globales.