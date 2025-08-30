Activistas del golfo Pérsico se unirán a la Flotilla de la Libertad de Gaza

Doha, 31 ago (Sputnik).- Un barco con activistas, periodistas y médicos de países del golfo Pérsico, incluidos Catar y Arabia Saudí, se unirá este 31 de agosto a la ‘Flotilla de la Libertad’ para desafiar el bloqueo israelí contra la Franja de Gaza, informó el medio catarí Doha News.

La activista sueca Greta Thunberg anunció con anterioridad que «decenas de barcos» zarparán desde España el 31 de agosto y el 4 de septiembre se unirán a ellos otras naves desde puertos mediterráneos, coordinándose para dirigirse conjuntamente hacia Gaza.

«Esta iniciativa es la voz de la conciencia global: un llamado pacífico pero firme al respeto de la dignidad humana y el derecho internacional, demostrando que el mundo no olvida Gaza», declaró anónimamente un representante de la flotilla.

Según subrayó el interlocutor del medio, los habitantes de la Franja de Gaza sufren un genocidio brutal «con la complicidad pasiva de la comunidad internacional, especialmente de potencias occidentales».

En total, periodistas, activistas y médicos de más de 44 países participarán en esta acción.

La Flotilla de la Libertad para romper el bloqueo de la Franja de Gaza intentó varias veces, sin éxito, alcanzar el enclave bloqueado. Así, en el junio pasado, el barco Madeleine se dirigía hacia Gaza con 12 activistas y periodistas a bordo, pero las fuerzas israelíes lo interceptaron en aguas internacionales, detuvieron y deportaron a la tripulación.

Un mes más tarde, el barco Handala sufrió la misma suerte con 21 activistas de 12 países a bordo. Sin embargo, esta nueva misión destaca por su escala sin precedentes, con más de 26.000 inscritos según los organizadores. (Sputnik)