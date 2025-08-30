Aubrey Norton y la batalla opositora en las elecciones de Guyana

Georgetown, 30 ago (Prensa Latina) El líder de la oposición y presidente del Partido Congreso Nacional del Pueblo, Aubrey Norton, es el candidato que se debate hoy entre una imagen polarizante y el programa anticorrupción para las elecciones en Guyana.

El Partido Congreso Nacional del Pueblo (PNC por sus siglas en inglés) de Norton llega a la recta final hacia los comicios del 1 de septiembre, con una base electoral movilizada y un discurso que intenta capitalizar el descontento económico por la gestión del actual gobierno.

Sociólogo de profesión, Norton es conocido por su estilo franco y a veces confrontacional. Su carrera política incluye roles como miembro del parlamento, asesor del ex presidente David Granger, y una firme defensa de los intereses de la comunidad afro-guyanesa, base electoral tradicional del partido.

Su programa se enmarca en una crítica constante a la gestión del gobernante Partido Popular Progresista/Cívico (PPP/C) y concentra sus ejes en la necesidad de una mejor redistribución de la riqueza petrolera al criticar que esos beneficios no llegan al ciudadano común.

Prometió que de ganar revisará los contratos petroleros para asegurar una mayor participación del estado en las ganancias y canalizar esos fondos directamente a la población mediante, subsidios significativos para la electricidad, el agua, la gasolina, y mayor inversión en infraestructura social.

Otro elemento central de su plataforma es la batalla contra la corrupción y se compromete a establecer un gobierno de unidad nacional que incluya a todos los grupos étnicos.

El PNC asegura contar con una base sólida, en particular entre la mayoría de la población de ascendencia afroguyanesa, que concentra en regiones históricamente claves de las batallas político-electorales.

Las principales debilidades de la organización se concentran en el rechazo a la gestión que ejerció hasta 1982, caracterizada por un alto nivel de autoritarismo y una gestión económica desastrosa que llevó al país a la pobreza extrema.

Otro elemento acusatorio contra el PNC que se advierte en encuestas y entrevistas a electores es la falta de una propuesta económica clara más allá del petróleo.

Norton es un político experimentado, pero también se le conoce como una figura polarizante, a quien se le achacan dificultades para conectar más allá de su base dura sin lograr presentarse como un referente de consenso nacional que pueda unir a un país profundamente dividido.

El PNC llega al día de las elecciones con fortalezas significativas, pero con desventajas estructurales y profundas.

La elección, como es tradición en Guyana, estará extremadamente reñida y se pronostica que el resultado se decidirá en función de qué lado logre movilizar mejor a su base y, crucialmente, atraer a los pocos votantes indecisos en el centro del espectro político.