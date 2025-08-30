China da cálida bienvenida a Modi

Tianjin (China), 30 Ago (Sputnik).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha llegado este sábado a la ciudad china de Tianjin para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Cuando aterrizó en el país asiático, fue recibido por bailarines con trajes y atributos tradicionales y recibió un cálido saludo por parte de la delegación china.

«He aterrizado en Tianjin, China. Espero con interés las deliberaciones en la cumbre de la OCS y las reuniones con varios líderes mundiales», escribió Modi en su cuenta de X en inglés y en chino.

Se trata de la primera visita de Modi a China en siete años. El jefe del Gobierno indio participará en la 25.ª cumbre de la OCS y se reunirá, entre otros políticos, con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladímir Putin.

Previamente, en el marco de su participación en la cumbre, destacó que la India «es un miembro activo y constructivo de la OCS».

«Durante nuestra presidencia, hemos introducido nuevas ideas e iniciado colaboraciones en los ámbitos de la innovación, la salud y los intercambios culturales. India mantiene su compromiso de trabajar con los miembros de la OCS para abordar los desafíos compartidos y profundizar la cooperación regional», afirmó. (Sputnik)