China se opone a que EEUU elimine a empresas de semiconductores de la lista de usuarios finales validados

Beijing, 30 ago (Xinhua) — El Ministerio de Comercio de China expresó hoy sábado su oposición a la decisión de Estados Unidos de revocar la autorización de «usuario final validado» (VEU) para tres empresas de semiconductores que operan en China, e instó a la parte estadounidense a corregir inmediatamente sus acciones indebidas.

China se ha enterado de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el viernes la eliminación de las empresas Intel Semiconductor (Dalian) Co., Ltd., Samsung China Semiconductor Co., Ltd. y SK Hynix Semiconductor (China) Ltd. de la lista de VEU, señaló el portavoz del ministerio.

Los semiconductores son una industria altamente globalizada que se ha desarrollado a lo largo de décadas en una especie de ecosistema profundamente interconectado formado tanto por las fuerzas del mercado como por las decisiones empresariales, dijo el portavoz.

La acción de Estados Unidos, impulsada por su egoísmo, ha convertido los controles de exportación en una herramienta, y provocará un grave impacto negativo en la estabilidad de las cadenas industriales y de suministros de semiconductores del mundo, dijo el portavoz, por lo que expresó oposición a la decisión estadounidense.

China instó a Estados Unidos a corregir inmediatamente sus acciones indebidas y salvaguardar la seguridad y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministros mundiales. China tomará las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza los derechos e intereses legítimos de sus empresas, añadió el portavoz.