Comité Ministerial para Gaza rechaza decisión de EEUU de denegar visados a palestinos

Moscú, 30 ago (Sputnik).- El Comité Ministerial Árabe-Islámico para la Franja de Gaza lamentó la decisión del Departamento de Estado de EEUU de denegar visas a la delegación palestina para asistir a la Asamblea General de la ONU y advirtió del riesgo de que ese paso socave los esfuerzos de paz.

Previamente, Washington anunció la decisión de revocar o denegar visas a los representantes palestinos antes del inicio de la sesión de la Asamblea General de la ONU. Ankara calificó esta medida de injusta y perjudicial para la diplomacia. La declaración fue emitida por el portavoz del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK Parti), Omer Celik.

«El comité insta a la administración de EEUU a revisar y suspender esa decisión, subrayando la importancia la importancia de cumplir con sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre la Sede de la ONU, garantizar las condiciones para el diálogo y la diplomacia, y reconocer la postura positiva de la Autoridad Nacional Palestina y su compromiso con la paz», indicó el ente palestino en un mensaje publicado por la Cancillería turca en su sitio web.

El documento también enfatiza la necesidad de un apoyo internacional para la Autoridad Nacional Palestina y su líder, Mahmud Abás.

«Es necesario promover la implementación del programa de reformas del gobierno y el cumplimiento de los compromisos reafirmados con los líderes mundiales en apoyo a la paz, así como en la lucha contra la violencia, el extremismo y el terrorismo. El debilitamiento de la Autoridad Palestina socavará los esfuerzos de paz en medio de la escalada, el aumento de la violencia y la continuación del conflicto», afirma el comunicado.

Anteriormente, la agencia WAFA informó que Palestina exigió a Estados Unidos que revisara las restricciones de visado, alegando que contradicen el derecho internacional y el acuerdo sobre la sede de la ONU.

El Estado de Palestina ha sido reconocido por 147 países, incluida Rusia. En 2024, Estados Unidos vetó la membresía plena de Palestina en la ONU. Desde el año pasado, el Estado ha sido reconocido por diez países más, entre ellos Irlanda, Noruega, España y Armenia.

Rusia ha declarado repetidamente que la solución del conflicto palestino-israelí solo es posible sobre la base de las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU e implica la creación de un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967, con su capital en Jerusalén Oriental. (Sputnik)