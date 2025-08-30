EE.UU.: Le estamos dando a Ucrania capacidad de atacar más profundamente en Rusia y podría utilizarla

Washington, 30 Ago (Sputnik).- Estados Unidos está suministrando a Ucrania armas capaces de atacar objetivos más profundos en el territorio de Rusia, declaró el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker.

«Estados Unidos vende [armas por valor de] alrededor de mil millones de dólares al mes a través de nuestros aliados de la OTAN, que se proporcionan a Ucrania, y con eso el presidente [de EE.UU. Donald] Trump se asegura de que Ucrania pueda seguir defendiéndose y le otorga capacidades de ataque más profundas, que obviamente podrían ayudarlos ofensivamente», afirmó Whitaker en una entrevista con Fox News este viernes.

«Estamos dándoles algunas capacidades de ataque más profundas y lo más probable es que los ucranianos las utilicen«, reiteró.

Los suministros de armas a Kiev han continuado después que Donald Trump llegó de nuevo al poder, pero ahora se realizan no a expensas de Washington sino de otros miembros de la OTAN, ya que el líder republicano procura obligar a las naciones europeas a asumir una mayor responsabilidad ante la crisis en su continente.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado repetidamente que mientras su país está listo para el diálogo y un acuerdo, todo lo que hace Occidente es solo prolongar el conflicto, alimentando a Ucrania con armas.

Tras la cumbre que Putin y Trump celebraron en Alaska el pasado 15 de agosto, Ucrania comenzó a atacar objetivos civiles en Rusia con mayor frecuencia, llevando a cabo una serie de actos terroristas en territorio ruso contra zonas residenciales e infraestructuras energéticas.

Ante el aumento de las hostilidades de Kiev, Moscú ha recordado que se reserva el derecho a usar sus armas contra instalaciones militares de países que permiten a su enemigo atacar con su armamento el interior del territorio ruso, lo que significa su implicación directa en el conflicto. (Sputnik)