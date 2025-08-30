El presidente de Rusia llega a China para una visita de cuatro días

Tianjin (China), 31 ago (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó este domingo a China por invitación del líder chino, Xi Jinping, informó un corresponsal de Sputnik.

La visita del líder ruso durará hasta el 3 de septiembre.

En el marco de su visita a China, Putin participará en la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y celebrará reuniones bilaterales con líderes extranjeros.

El programa incluye también una visita a Pekín, donde se planea una reunión trilateral con el líder de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, y Xi, así como conversaciones con otros jefes de Estado chino.

Además, el presidente ruso asistirá como invitado principal a los eventos solemnes en Pekín, programados para el 80 aniversario de la victoria sobre el Japón militarista y el final de la Segunda Guerra Mundial. (Sputnik)