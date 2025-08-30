Empresa de Colombia elegida para transmitir resultados de elecciones en Honduras

Tegucigalpa, ago 30 (Sputnik).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras anunció este sábado haber adjudicado por unanimidad de votos a la empresa colombiana GRUPO ASD S.A.S. la responsabilidad de transmitir los resultados de las elecciones del 30 de noviembre próximo.

«Con esta adjudicación (…) el CNE reafirma su compromiso de llevar a cabo procesos electorales transparentes, confiables y plenamente apegados a la ley, fortaleciendo así la confianza ciudadana en los resultados de las elecciones generales de 2025», expresó la institución en un comunicado.

Agregó que en la decisión se cumplieron todos los requerimientos del proceso de «Implementación de Sistemas para Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Escrutinio General y Divulgación de Resultados; Elecciones Generales 2025».

Señaló que se realizó además conforme a lo establecido en el presupuesto especial para las elecciones, lo que afirma garantiza los principios de legalidad, transparencia y eficiencia para la celebración de los comicios.

El CNE explicó que una comisión evaluó de manera exhaustiva la documentación legal, económica y financiera, así como el desempeño de las pruebas técnicas de las ofertas presentadas por todas las compañías, seis, que presentaron ofertas.

Precisó que también por unanimidad se le otorgó la calificación más alta a la empresa colombiana, «al cumplir de manera integral con todos los requisitos establecidos y presentar la propuesta económicamente más favorable».

La adjudicación ocurrió un mes más tarde de lo planificado en el calendario electoral, debido a una crisis que paralizó las labores del CNE provocada por la decisión de las representantes de los partidos tradicionales de introducir un mecanismo para el TREP, el cual, según el oficialismo, fue el empleado por la derecha para cometer fraudes en las elecciones anteriores.

La crisis finalmente fue superada a finales de julio cuando los partidos del país acordaron suprimir el sistema impuesto por la oposición, que tiene mayoría en el CNE.

En los comicios el gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) busca reeditar su triunfo de las elecciones de 2021, cuando por primera en la historia fueron derrotados los partidos de derecha Liberal y Nacional, que se repartieron el control del gobierno desde 1894, según datos históricos. (Sputnik).