Entidad solidaria tica rechaza intervención de EEUU en mar Caribe

San José, 30 ago (Prensa Latina) El Movimiento de Solidaridad Amor por Cuba de Costa Rica repudió hoy en un comunicado la intervención militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe.

La maquinaria de guerra del Pentágono lanzó una fuerza compuesta por destructores, buques de acompañamiento, portahelicópteros y submarinos nucleares, que amenaza la seguridad de los países de la región, la estabilidad política, el equilibrio geoestratégico y la paz internacional, expresa el texto.

Los funcionarios de la administración Trump dicen que la operación en desarrollo responde a planes de la guerra al narcotráfico y al terrorismo, añade la declaración, cuya copia fue enviada a Prensa Latina.

El comunicado denuncia las patrañas utilizadas por Estados Unidos de combatir la delincuencia transnacional, a supuestos narco-Estados y contra el terrorismo, mediante un acto unilateral, extraterritorial y abusivo que violenta el derecho internacional y la Carta de Principios de la ONU.

Ese plan injerencista –agrega el comunicado- se produce sobre la base de falsas justificaciones y arbitrarias medidas de hegemonismo.

“Condenamos –subraya- la incursión militar del imperialismo como un despropósito de violencia, que pisotea la soberanía de nuestro mar Caribe, trangrede la garantía multilateral de no intervención en los países y quebranta el derecho a la autodeterminación de las naciones. Para el Movimiento de Solidaridad Amor por Cuba, “la prepotencia militar imperialista irrespeta deliberadamente el acuerdo de la CELAC, firmado por Costa Rica, que declara la región de Latinoamérica y El Caribe como zona de paz”.

La declaración impugna “el disimulo y la complicidad de las autoridades gubernamentales, en torno a la fuerza de exterminio expedicionaria que se acerca impunemente a nuestras tierras, y repudia el uso del territorio, bases militares conocidas o encubiertas y la infraestructura del país, como plataforma para amenazar e invadir pueblos hermanos de la región”.

“Denunciamos –manifiesta- la demagogia pacifista y espuria neutralidad perpetua que se predica, al observar el silencio cómplice de los poderes de la República y de las entidades políticas dominantes”.

Los activistas solidarios ticos llaman “a los movimientos populares y organizaciones de lucha frente al terrorismo y genocidio neocolonial, nazifascista y sionista a manifestarnos y movilizarnos ante la desesperación belicista y las garras del imperialismo”.