Es posible que se forme un mercado negro de armas en Ucrania tras el fin del conflicto

Moscú, 31 ago (Sputnik).- Una vez terminado el conflicto en Ucrania, podría surgir un gran mercado negro de armas en ese país, afirmó a Sputnik Damián Gariglio, miembro del Observatorio de Defensa y Seguridad del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires y de la organización Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC).

«Dependiendo del resultado que tenga el conflicto» ucraniano, podría crearse «un centro de tráfico de armas muy importante con todo el armamento que pueda llegar a quedar disponible», declaró el experto.

Así, Gariglio supuso que en el futuro surgirá «un escenario bastante complejo» en torno al tráfico de armas provenientes de Ucrania.

El interlocutor de la agencia subrayó que en las zonas grises donde el Gobierno ya no tiene control ni información fiable sobre el estado y la ubicación del material bélico, empieza a actuar el crimen organizado, activando el contrabando.

Según Gariglio, los carteles de México y Colombia estarán interesados sobre todo en drones, que comenzaron a utilizar ampliamente en sus actividades.

A principios de agosto, las fuerzas de seguridad rusas informaron a Sputnik que a los mercenarios de México y Colombia que llegaron para luchar del lado de Ucrania, les instruyeron sobre el uso de vehículos aéreos no tripulados de ataque en centros de entrenamiento asociados con el batallón nacionalista Azov (proscrito en Rusia por terrorista).

Se sospecha que algunos de estos combatientes se unieron a las Fuerzas Armadas de Ucrania para aprender a manejar diversos drones con el fin de transferir sus conocimientos a organizaciones criminales internacionales, como los carteles.

El 22 de julio, el diputado de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) Alexandr Dubinski, actualmente en prisión preventiva por cargos de alta traición, dijo que los carteles latinoamericanos compran armas a Ucrania pagándole también con mercenarios.

Anteriormente trascendió que ciudadanos ucranianos venden en el ‘mercado negro’ a través de la darknet (red oscura) armas y explosivos suministrados en su tiempo a Kiev por países occidentales. También se comentó que mucho armamento occidental enviado a Ucrania cayó en manos de los combatientes en la Franja de Gaza. (Sputnik)