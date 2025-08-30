Gabinete de Tailandia nombra a primer ministro interino

Bangkok, 30 ago (Xinhua) — El Gabinete de Tailandia nombró hoy sábado al viceprimer ministro Phumtham Wechayachai como primer ministro interino, tras un fallo del Tribunal Constitucional que puso fin al mandato de la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra.

El ministro de la Oficina del Primer Ministro, Chusak Sirinil, anunció el nombramiento luego de una reunión especial del Gabinete, en la que también se nombró a Prommin Lertsuridej como secretario general del premier.

Chusak indicó que el Gabinete aprobó un marco estricto para sus operaciones durante este período de transición con el fin de garantizar la estabilidad sin exceder su mandato.

Esta medida se ajusta a un requisito constitucional tras el fallo del tribunal, que exige que el Gabinete en ejercicio continúe gobernando de forma interina hasta que una nueva Administración asuma el cargo.

La Secretaría de la Cámara de Representantes ha convocado a los parlamentarios para que se reúnan del 3 al 5 de septiembre.

La Cámara Baja del Parlamento votará por el nuevo primer ministro con base en la lista de candidatos presentada antes de las elecciones generales de mayo de 2023.