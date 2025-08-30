Incendio en San José eleva a 665 los siniestros este año

San José, 30 ago (Prensa Latina) Un gran incendio sofocado hoy en la céntrica avenida capitalina Colón elevó a 665 los siniestros de ese tipo en lo que va de año en Costa Rica, informó el Cuerpo de Bomberos.

El fuego en una bodega tipo galerón de la escuela Juan Rafael Mora, que destruyó una estructura de dos niveles, abarcó unos tres mil 500 metros cuadrados.

La extinción de las llamas requirió de 14 unidades de bomberos, incluido personal extra de emergencia y grupos de la Cruz Roja nacional.

Los miembros de esa fuerza, que emplearon un dron especializado para localizar los focos altos en la referida edificación, atendieron en solo 12 horas tres grandes incendios, tipo de accidente que es cada vez más frecuente en esta ciudad y en el resto del país, sobre todo a causa de cortos circuitos, según expertos.

Otros dos fuegos de grandes proporciones ocurrieron durante ese espacio de tiempo en las barriadas capitalinas Ipís de Goicoechea y Moravia.